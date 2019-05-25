У суботу, 25 травня в Києві, де проходять масові гуляння до Дня столиці, стартувало велозмагання Race Horizon Park 2019. Усього заплановані три гонки, в яких візьмуть участь 16 чоловічих і 11 жіночих команд. До столиці України приїхали спортсмени з кількох країн Європи, а також з Туреччини і Бразилії.

Як повідомляє Інформатор, в 9:00 з Хрещатика стартували чоловіки, які проїдуть в цілому 130 кілометрів по Києву.

В цьому році суботня гонка проходить по кільцю довжиною 13 кілометрів — це найдовше коло в історії Race Horizon Park. Гонщики і гонщиці проїдуть по вулиці Хрещатик і бульвару Тараса Шевченка, а потім поїдуть по проспекту Перемоги до Шулявського мосту, де і розгорнуться. У чоловіків таких кіл буде 10, а жінки подолають дистанцію в 107 кілометрів.

Дороги, через які проходить траса, перекрила поліція. Колону супроводжують спортсменів мотоцикли, а також автомобілі супроводу. Вони стежать за безпечним ходом змагань і готові надати допомогу учасникам у будь-який момент. Велосипедисти борються не тільки за медалі і подіум — сім українських чоловічих команд борються і за очки для відбору на Олімпіаду 2020 в Японії.

Раніше Українські Новини писали, куди піти на День Києва-2019. Також на вихідних в центрі Києва обмежать рух.

26 травня повинен заробити пішохідно-велосипедний міст, який з'єднає Хрещатий парк і Володимирську гірку.

Також у дні святкування Дня Києва також проходить наймасштабніша літературна подія в столиці - Книжковий Арсенал, на якому вже вибрали найкращі книги 2019 року.