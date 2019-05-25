Омелян нахамив Зеленському: прикинь, чувак, ти навіть не ліфтер

Міністр інфраструктури Володимир Омелян опублікував відповідь Володимиру Зеленському, який напередодні під час виступу на iForum напередодні звинуватив українських чиновників у відсталості і не-інноваційності.

"Як правило чиновники використовують 4 слова: інновація, діджіталізація, гіперлуп і Ілон Маск. Взагалі-то це 5 слів, тому що Ілон не буде радий, якщо його ім'я і прізвище будуть писати разом",- написав Омелян.

Також міністр дорікнув Зеленського у використанні російської мови.

"І вибачте, що українською, бо по-кацапські чиновнику не пристало говорити, тим більше президенту", - написав глава Мінінфраструктури.

І правильно говорити не "діджеталізация", а дигіталізація і, уявіть собі, - ми правильно вимовляємо це слово! Можливо українською - цифровизація.А хтось на ньому запнувся… Напевно тому, що, як мінімум, не розуміє, що це таке. Нічого, чувак, ми пояснимо. Тому що у нас у всіх мізків більше, ніж у вас", - написав Омелян.

З поста Омеляна також випливає, що інновації в Україні розвиваються стрімкими темпами.

"

Ми вже не говоримо про всі ініціативи та проекти з дронами, новими та інтелектуальними транспортними системами, цифровими транспортними моделями, відкритими даними тощо. Прикинь, чувак, все, про що ти сказав, вже в Україні реалізовується! Ліфт працює, тільки не ти його започаткував! І ти максимум там ліфтер, бо навіть кнопки належать не тобі", - написав він.

Також міністр інфраструктури звинуватив Зеленського в популізмі.

"Капітан Очевидність вже є у нашій країні. Не треба жонглювати термінами, які ви, м'яко кажучи, не розумієте. Перед тим, як критикувати роботу інших людей - придумай щось своє і розберися в термінах", - написав він.

Нагадаємо, ледве вступивши на посаду Президента, Зеленський взяв участь в інноваційному форумі, під час якого він зробив багато гучних заяв.

Також Зеленський засвітився на "Книжковому арсеналі".