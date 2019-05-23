Фото дня: Зеленский засветился на "Книжном арсенале"

Сегодня, 23 мая, на второй день международного фестиваля "Книжный арсенал" в Киеве, открытие которого состоялось в среду, пришел Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает YouTube-канал skrypin.uа.

Президент Владимир Зеленский на "Книжном арсенале". Скриншот: skrypin.ua/YouTube

Так, Президент приобрел детские книги на сумму 300 гривен, а издательский дом "Школа" подарил ему издание "Кобзаря" Тараса Шевченко досоветских времен. Также Зеленскому подарили пряник и предложили вытащить предсказание. Сначала он отказывался, но потом все-таки это сделал. Предсказание Президент открыл при всех, однако вслух читать не стал. Кто-то из окружающих пошутил, что "пишут, что будут досрочные парламентские", что очень рассмешило Зеленского.

После этого посетители "арсенала" начали фотографироваться с Зеленским и задавать ему вопросы.

В частности, на вопрос "как дела?" Президент ответил, что у него "все нормально, сложно, ответственно". Также он сообщил, что рано просыпается и поздно ложится спать. О своих ближайших планах Зеленский рассказал, что сейчас он едет на работу.

Толпы людей просили селфи с Зеленским. Он не отказывал.

Также соответствующее фото опубликовала харьковская писательница Юлия Илюха на своей странице в Facebook.

"Угадайте, кто все-таки пришел. Прошелся по детской литературе - и исчез через аварийный выход", - написала она.

Президент Владимир Зеленский на "Книжном арсенале". Фото: Юлия Илюха/Facebook

Также вчера, в день открытия фестиваля, его посетил бывший Президент Петр Порошенко, где купил более 40 книг. Об этом Порошенко сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

"Наша семейная книжная коллекция пополнилась более чем 40 фантастическими украинскими изданиями. Таким для нас с Мариной стал личный результат открытия "Книжного Арсенала" 2019", - написал Порошенко.

Бывший Президент поблагодарил авторов, издателей, книголюбов "за то, что ежегодно имеем возможность получать такие классные впечатления от общения в непринужденной и дружеской атмосфере".

Как сообщают "Факты", уже у входа в помещение музейного комплекса Петра и Марину Порошенко окружили люди, выкрикивая слова благодарности и провожая экс-Президента аплодисментами.

Петр Порошенко улыбался и с удовольствием фотографировался со всеми желающими. В коллекции Порошенко оказались также книги, посвященные событиям войны на востоке Украины.

"На моей книжной "полочке из ДСП" серьезное пополнение. Шесть новых военных книг, все подписанные авторами, с каждым из них имел возможность поговорить, пожать им руку. Буду читать их в первую очередь, ведь там - невыдуманные истории наших защитников. Очень ценный подарок. Спасибо!", - заявил Петр Порошенко.

Бывший Президент Петр Порошенко на "Книжном арсенале". Фото: "Факты"

Как сообщали Українські Новини, за скупленные книги на "Книжном арсенале" в Карпатах высадят 50 тыс. деревьев.

Ранее лучшими книгами Украины стали Евангелие и Апостол.