Паводок на Закарпатті: Зеленський доручив Кабміну розібратися з наслідками

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів вирішити питання ліквідації наслідків паводку в Закарпатті.\r\nПро це йдеться в указі Президента №325 від 24 травня, передають Українські Новини.\r\nВін доручив Кабміну невідкладно забезпечити координацію центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань подолання наслідків паводку, посилити контроль за реалізацією заходів щодо їх подолання, а також вирішити питання фінансування таких заходів.\r\nТакож Президент доручив Кабміну разом із Закарпатською та Івано-Франківською обласними державними адміністраціями забезпечити населення питною водою, необхідною медичною допомогою та медикаментами, предметами першої необхідності та інформацією про обстановку на постраждалих територіях.\r\nУкраїнські Новини опублікували фото дня: затоплені будинки, села і теплиці з урожаєм на Закарпатті з висоти пташиного польоту.\r\nНа Закарпатті паводок зруйнував міст у високогірному селі.\r\nТим часом на західній Україні руйнуються мости через вихід річок з берегів.