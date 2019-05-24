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24 травня 2019, пʼятниця, 23:58 4
Президент 2019-05-25T00:00:01+03:00
Українські Новини
Паводок на Закарпатті: Зеленський доручив Кабміну розібратися з наслідками

Паводок на Закарпатті: Зеленський доручив Кабміну розібратися з наслідками

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів вирішити питання ліквідації наслідків паводку в Закарпатті.

Про це йдеться в указі Президента №325 від 24 травня, передають Українські Новини.

Він доручив Кабміну невідкладно забезпечити координацію центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань подолання наслідків паводку, посилити контроль за реалізацією заходів щодо їх подолання, а також вирішити питання фінансування таких заходів.

Також Президент доручив Кабміну разом із Закарпатською та Івано-Франківською обласними державними адміністраціями забезпечити населення питною водою, необхідною медичною допомогою та медикаментами, предметами першої необхідності та інформацією про обстановку на постраждалих територіях.

Українські Новини опублікували фото дня: затоплені будинки, села і теплиці з урожаєм на Закарпатті з висоти пташиного польоту.

На Закарпатті паводок зруйнував міст у високогірному селі.

Тим часом на західній Україні руйнуються мости через вихід річок з берегів.

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