Паводок на Закарпатті: Зеленський доручив Кабміну розібратися з наслідками

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів вирішити питання ліквідації наслідків паводку в Закарпатті.

Про це йдеться в указі Президента №325 від 24 травня, передають Українські Новини.

Він доручив Кабміну невідкладно забезпечити координацію центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань подолання наслідків паводку, посилити контроль за реалізацією заходів щодо їх подолання, а також вирішити питання фінансування таких заходів.

Також Президент доручив Кабміну разом із Закарпатською та Івано-Франківською обласними державними адміністраціями забезпечити населення питною водою, необхідною медичною допомогою та медикаментами, предметами першої необхідності та інформацією про обстановку на постраждалих територіях.

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