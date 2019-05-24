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24 травня 2019, пʼятниця, 22:38 14
Вибори 2019-05-24T23:45:02+03:00
Українські Новини
Гройсман продовжить виконувати обов'язки прем'єра до призначення нового Кабміну

Гройсман продовжить виконувати обов'язки прем'єра до призначення нового Кабміну

Прем'єр-міністр Володимир Гройман, який подав у відставку, продовжуватиме виконувати обов'язки прем'єра після звільнення Верховною Радою до призначення нового Кабінету Міністрів.

Про це Гройсман заявив в ефірі каналу "Україна", передають Українські Новини.

"Я буду просити український парламент задовольнити мою заяву про відставку. Після цього законодавство передбачає, що я буду залишатися на своїй посаді до формування нового уряду", - повідомив він.

Прем'єр також зазначив, що режим роботи Кабміну зміниться і перейде від планового до антикризового режиму роботи.

Як повідомляли Українські Новини, 23 травня апарат Верховної Ради зареєстрував заяву про відставку Гройсмана.

Гройсман закликає Зеленського негайно внести нову кандидатуру на посаду прем'єра. Також Гройсман заявив, що закликом до Кабміну подати у відставку Зеленський взяв на себе відповідальність за всі майбутні загрози.

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