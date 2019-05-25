Масові гуляння до Дня Києва розгорнулися в столиці

У ці вихідні, 25 і 26 травня, кияни та гості столиці зможуть відвідати не тільки цікаві місця, але і побувати на різних заходах, оскільки Київ святкуватиме День міста. Українські Новини зібрали головні заходи, присвячені 1537-річчю столиці.\r\n25 травня\r\nВітрильна регата, присвячена Дню Києва (Київський річковий вокзал, причал №6);\r\nФестиваль національних культур "Етнофест" (вулиця Михайла Грушевського, 5);\r\nФестиваль "Radioday free open air" (площа Конституції);\r\nФестиваль "Кобзареві джерела" (вулиця Лаврська, 41);\r\nСвятковий концерт за участі DZIDZIO (Контрактова площа).\r\n25-26 травня\r\nПроект "Київський бал" (Контрактова площа);\r\nФестиваль "Країна Франкіана" (площа Івана Франка);\r\nФестиваль архітектури для дітей Archikidz (проспект Лаврський, 7).\r\n25 травня - 2 червня\r\n48-й Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість" (вулиця Хрещатик, 36).\r\n26 травня\r\nСпортивно-благодійний "Пробіг під каштанами" (старт - Майдан Незалежності);\r\nВсеукраїнський фестиваль хорового мистецтва "Пісня над Дніпром" (вулиця Лаврська, 41);\r\nМіжнародний турнір з кікбоксингу, присвячений Дню Києва (біля Арки дружби народів);\r\nФінал чемпіонату Києва з сімейного спорту (вулиця Хрещатик);\r\nКонцерт "Space Symphony"\/"Космічна симфонія" (Контрактова площа).\r\nЯк повідомляли Українські Новини, до дня Києва столична влада підготували ще один подарунок. 26 травня повинен заробити пішохідно-велосипедний міст, який з'єднає Хрещатий парк і Володимирську гірку.\r\nУ дні святкування Дня Києва також проходить наймасштабніша літературна подія в столиці - Книжковий Арсенал, на якому вже вибрали найкращі книги 2019 року. Фестиваль підготував насичену програму.