Масові гуляння до Дня Києва розгорнулися в столиці

Київ

У ці вихідні, 25 і 26 травня, кияни та гості столиці зможуть відвідати не тільки цікаві місця, але і побувати на різних заходах, оскільки Київ святкуватиме День міста. Українські Новини зібрали головні заходи, присвячені 1537-річчю столиці.

25 травня

Вітрильна регата, присвячена Дню Києва (Київський річковий вокзал, причал №6);

Фестиваль національних культур "Етнофест" (вулиця Михайла Грушевського, 5);

Фестиваль "Radioday free open air" (площа Конституції);

Фестиваль "Кобзареві джерела" (вулиця Лаврська, 41);

Святковий концерт за участі DZIDZIO (Контрактова площа).

25-26 травня

Проект "Київський бал" (Контрактова площа);

Фестиваль "Країна Франкіана" (площа Івана Франка);

Фестиваль архітектури для дітей Archikidz (проспект Лаврський, 7).

25 травня - 2 червня

48-й Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість" (вулиця Хрещатик, 36).

26 травня

Спортивно-благодійний "Пробіг під каштанами" (старт - Майдан Незалежності);

Всеукраїнський фестиваль хорового мистецтва "Пісня над Дніпром" (вулиця Лаврська, 41);

Міжнародний турнір з кікбоксингу, присвячений Дню Києва (біля Арки дружби народів);

Фінал чемпіонату Києва з сімейного спорту (вулиця Хрещатик);

Концерт "Space Symphony"/"Космічна симфонія" (Контрактова площа).

Як повідомляли Українські Новини, до дня Києва столична влада підготували ще один подарунок. 26 травня повинен заробити пішохідно-велосипедний міст, який з'єднає Хрещатий парк і Володимирську гірку.

У дні святкування Дня Києва також проходить наймасштабніша літературна подія в столиці - Книжковий Арсенал, на якому вже вибрали найкращі книги 2019 року. Фестиваль підготував насичену програму.