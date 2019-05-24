Гройсман піде на вибори на чолі партії "Українська стратегія"

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, що подав у відставку, не об'єднуватиметься з іншими партіями, а очолить "Українську стратегію" для участі в дострокових виборах до Верховної Ради.

Про це Володимир Гройсман заявив в ефірі каналу "Україна", передають Українські Новини.

"Я буду йти до українського парламенту. Я хочу створити політичну силу без об'єднань (я її очолю) і хочу сформувати команду таких людей, у яких є молодість, у яких уже є досвід і які чітко розуміють, що потрібно державі. І ця політсила буде називатися "Українська стратегія", - сказав він.

Гройсман також заявив, що основна стратегія його майбутньої партії - це сильна Україна і заможні громадяни, і що він має намір працювати над цим у Раді.

Як повідомляли Українські Новини, 23 травня апарат Верховної Ради зареєстрував заяву про відставку Гройсмана.

Гройсман закликає Зеленського негайно внести нову кандидатуру на посаду прем'єра. Також Гройсман заявив, що закликом до Кабміну подати у відставку Зеленський взяв на себе відповідальністьза всі майбутні загрози.