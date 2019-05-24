Відео дня: захоплюючі випробування потужних ракетних систем пройшли під Одесою

Державний концерн "Укроборонпром" провів випробування реактивних систем залпового вогню "Вільха-М" і "Вільха-Р".\r\nСоотвтетствующее відео "Укроборонпром" опублікував на YouTube-каналі.\r\n\r\n"Реактивні системи "Вільха-М" і "Вільха-Р", розроблені в тісній співпраці кластера високоточної зброї та боєприпасів "Укроборонпрому", успішно пройшли випробування на одному з військових полігонів Одеської області", - йдеться в ньому.\r\nЗгідно з повідомленням, під час серії запусків було перевірено тактико-технічні характеристики ракет, систем наведення і можливості модернізованої "Вільхи" знищувати цілі за мінімальний час після отримання завдання на ураження.\r\nТакож в повідомленні сказано, що українська армія вже найближчим часом може отримати модернізовані версії нової високоточної зброї, яке забезпечує знищення противника на дальності в 130 км першим пострілом.\r\nКрім того, в рамках цих випробувань планується провести вогневі випробування ракетного комплексу "Нептун" з крилатою ракетою Р-360, яка здатна знищувати цілі на відстані 300 км.\r\nПід час пуску буде завершено випробування головки самонаведення крилатої ракети в умовах складного маневрування при наведенні ракети на ціль.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, "Чорні берети" відзначили День морської піхоти роликом видовищних тренувань. ЗМІ писали, що 21 травня в Одеській області почалися ракетні випробування.\r\nТим часом в Україні створено потужну електромагнітну зброю.