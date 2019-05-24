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24 травня 2019, пʼятниця, 19:39 26
Силові структури 2019-05-24T22:00:03+03:00
Українські Новини
Відео дня: захоплюючі випробування потужних ракетних систем пройшли під Одесою

Відео дня: захоплюючі випробування потужних ракетних систем пройшли під Одесою

Державний концерн "Укроборонпром" провів випробування реактивних систем залпового вогню "Вільха-М" і "Вільха-Р".

Соотвтетствующее відео "Укроборонпром" опублікував на YouTube-каналі.

"Реактивні системи "Вільха-М" і "Вільха-Р", розроблені в тісній співпраці кластера високоточної зброї та боєприпасів "Укроборонпрому", успішно пройшли випробування на одному з військових полігонів Одеської області", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, під час серії запусків було перевірено тактико-технічні характеристики ракет, систем наведення і можливості модернізованої "Вільхи" знищувати цілі за мінімальний час після отримання завдання на ураження.

Також в повідомленні сказано, що українська армія вже найближчим часом може отримати модернізовані версії нової високоточної зброї, яке забезпечує знищення противника на дальності в 130 км першим пострілом.

Крім того, в рамках цих випробувань планується провести вогневі випробування ракетного комплексу "Нептун" з крилатою ракетою Р-360, яка здатна знищувати цілі на відстані 300 км.

Під час пуску буде завершено випробування головки самонаведення крилатої ракети в умовах складного маневрування при наведенні ракети на ціль.

Як повідомляли Українські Новини, "Чорні берети" відзначили День морської піхоти роликом видовищних тренувань. ЗМІ писали, що 21 травня в Одеській області почалися ракетні випробування.

Тим часом в Україні створено потужну електромагнітну зброю.

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