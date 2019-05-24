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24 травня 2019, пʼятниця, 15:55 9
Економіка 2019-05-24T17:00:02+03:00
Українські Новини
Асоціація відновлювальної енергетики проти заборони будувати малі сонячні електростанції на землі

Асоціація відновлювальної енергетики проти заборони будувати малі сонячні електростанції на землі

Українська асоціація відновлювальної енергетики вважає недоцільною заборону встановлення побутових сонячних електростанцій на прибудинкових територіях.

Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомила директор з розвитку асоціації Олена Колтик.

"Ми зараз формуємо остаточно думку асоціації з цього питання, але більшість учасників вважає, що обмеження місця розміщення СЕС є категорично неправильним, тому що це є приватною власністю, і ви маєте право встановлювати сонячні панелі де захочете", - сказала вона.

Також Колтик зазначила, що є компанії, які зловживають установкою побутових СЕС на прибудинкових територіях, але при цьому споживача не існує, і такими маленькими станціями накопичується 1 МВт з тарифом 18 євроцентів.

Крім того, вона додала, що ключовим фактором є необхідність відрізняти зловживання і право звичайних людей будувати станції.

"Ми будемо розробляти окремий технічний законопроект, який стосуватиметься малої генерації. Так як велика генерація має перспективи розвитку за рахунок аукціонів і укладення договорів на 20 років, то для малої генерації до 1 МВт в 2030 році "зелений тариф" закінчується, і буде вигідно будувати малі станції після 2030 року без "зеленого тарифу" - дуже велике питання", - підкреслила вона.

Як повідомляли Українські Новини, Рада заборонила громадянам будувати малі сонячні електростанції на землі.

Раніше у Вінниці відкрили завод з виробництва сонячних панелей для промислових СЕС.

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