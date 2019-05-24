Асоціація відновлювальної енергетики проти заборони будувати малі сонячні електростанції на землі

Українська асоціація відновлювальної енергетики вважає недоцільною заборону встановлення побутових сонячних електростанцій на прибудинкових територіях.

Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомила директор з розвитку асоціації Олена Колтик.

"Ми зараз формуємо остаточно думку асоціації з цього питання, але більшість учасників вважає, що обмеження місця розміщення СЕС є категорично неправильним, тому що це є приватною власністю, і ви маєте право встановлювати сонячні панелі де захочете", - сказала вона.

Також Колтик зазначила, що є компанії, які зловживають установкою побутових СЕС на прибудинкових територіях, але при цьому споживача не існує, і такими маленькими станціями накопичується 1 МВт з тарифом 18 євроцентів.

Крім того, вона додала, що ключовим фактором є необхідність відрізняти зловживання і право звичайних людей будувати станції.

"Ми будемо розробляти окремий технічний законопроект, який стосуватиметься малої генерації. Так як велика генерація має перспективи розвитку за рахунок аукціонів і укладення договорів на 20 років, то для малої генерації до 1 МВт в 2030 році "зелений тариф" закінчується, і буде вигідно будувати малі станції після 2030 року без "зеленого тарифу" - дуже велике питання", - підкреслила вона.

Як повідомляли Українські Новини, Рада заборонила громадянам будувати малі сонячні електростанції на землі.

Раніше у Вінниці відкрили завод з виробництва сонячних панелей для промислових СЕС.