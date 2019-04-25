Рада запретила гражданам строить малые солнечные электростанции на земле

Сегодня, 25 апреля, Верховная Рада Украины запретила гражданам строить малые домашние солнечные электростанции на земле. Об этом на своей странице в Facebook написал член команды будущего Президента Владимира Зеленского Андрей Герус.\r\nТак, Герус сообщил, что это было сделано законом 8449-р, правка номер 24, автор - депутат Александр Домбровский (БПП).\r\nПо словам Геруса, правка выносилась дважды на голосование.\r\n"На сегодня около 10 тыс. украинских семей построили такие домашние СЭС. Еще десятки тысяч или рассматривали такую идею, или начали строительство. Больше всего пострадают те, кто уже начали. Ведь запрет вступает в действие немедленно, с момента опубликования закона. Это потерянные тысячи и десятки тысяч долларов для таких украинцев, которые заплатили авансы. И для многих это серьезные деньги", - отметил Герус.\r\nТакже Герус добавил, что от такой неожиданности закроются сотни небольших фирм, бизнесом которых было строить эти мелкие СЭС.\r\n"Конечно, мелкие СЭС можно было регулировать: а) разрешать строить только, если есть жилой дом с потреблением, б) снизить тариф на 10% -20%, но позволять строиться и тому подобное. Но решили сделать полный запрет немедленно", - добавил Герус.\r\nОднако Герус обратил внимание, что этот же закон позволяет и дальше до 2020 года строить ненужные нашей энергетике гигантские солнечные станции на юге Украины по "зеленому" тарифу в три раза больше, чем в Германии.\r\n"Лидером таких строек является ДТЭК Р.Ахметова, который планирует до конца года построить несколько сотен МВт мощностей, получить этот высокий "зеленый тариф" (5,4 грн) и работать с ним до 2030 года", - подчеркивает Герус.\r\nКроме того, Герус отметил, что если бы Зеленский уже имел полномочия, он бы ему рекомендовал ветировать закон и вернуть в Раду со своими замечаниями в пользу среднего класса.\r\n"Как поступит Порошенко, не знаю, но оптимизма не испытываю. Нет волшебной кнопки, когда Украина станет европейским государством с крепким средним классом. Это тысячи таких вот решений, которые или делают крепче средний класс или олигархов", - подытожил Герус.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Виннице открыли завод по производству солнечных панелей для промышленных СЭС.\r\nТем временем, Саудовская Аравия хочет заменить нефть солнечными батареями.