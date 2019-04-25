Рада запретила гражданам строить малые солнечные электростанции на земле

Сегодня, 25 апреля, Верховная Рада Украины запретила гражданам строить малые домашние солнечные электростанции на земле. Об этом на своей странице в Facebook написал член команды будущего Президента Владимира Зеленского Андрей Герус.

Так, Герус сообщил, что это было сделано законом 8449-р, правка номер 24, автор - депутат Александр Домбровский (БПП).

По словам Геруса, правка выносилась дважды на голосование.

"На сегодня около 10 тыс. украинских семей построили такие домашние СЭС. Еще десятки тысяч или рассматривали такую ​​идею, или начали строительство. Больше всего пострадают те, кто уже начали. Ведь запрет вступает в действие немедленно, с момента опубликования закона. Это потерянные тысячи и десятки тысяч долларов для таких украинцев, которые заплатили авансы. И для многих это серьезные деньги", - отметил Герус.

Также Герус добавил, что от такой неожиданности закроются сотни небольших фирм, бизнесом которых было строить эти мелкие СЭС.

"Конечно, мелкие СЭС можно было регулировать: а) разрешать строить только, если есть жилой дом с потреблением, б) снизить тариф на 10% -20%, но позволять строиться и тому подобное. Но решили сделать полный запрет немедленно", - добавил Герус.

Однако Герус обратил внимание, что этот же закон позволяет и дальше до 2020 года строить ненужные нашей энергетике гигантские солнечные станции на юге Украины по "зеленому" тарифу в три раза больше, чем в Германии.

"Лидером таких строек является ДТЭК Р.Ахметова, который планирует до конца года построить несколько сотен МВт мощностей, получить этот высокий "зеленый тариф" (5,4 грн) и работать с ним до 2030 года", - подчеркивает Герус.

Кроме того, Герус отметил, что если бы Зеленский уже имел полномочия, он бы ему рекомендовал ветировать закон и вернуть в Раду со своими замечаниями в пользу среднего класса.

"Как поступит Порошенко, не знаю, но оптимизма не испытываю. Нет волшебной кнопки, когда Украина станет европейским государством с крепким средним классом. Это тысячи таких вот решений, которые или делают крепче средний класс или олигархов", - подытожил Герус.

Как сообщали Українські Новини, в Виннице открыли завод по производству солнечных панелей для промышленных СЭС.

Тем временем, Саудовская Аравия хочет заменить нефть солнечными батареями.