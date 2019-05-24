В 2019 году в эксплуатацию было введено 861 МВт мощностей объектов возобновляемой энергетики, что на 16% больше чем было введено за весь 2018 год. Это связано с тем, что на смену "зеленому тарифу" который является самым высоким в Европе с 1 января 2020 года приходят "зеленые аукционы". Но тем, кто успеет запустить мощности до этого времени, будут работать еще по старым тарифам. О том, как это повлияет на развитие "зеленой энергетики", как "зеленый тариф" влияет на формирование цен и о проблемах старта свободного рынка электроэнергии Українські Новини пообщались с директором по развитию Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Еленой Колтык

Какие перспективы развития зеленой энергетики вы видите после 2019 года?

Тут нужно этот вопрос разделить на 2 составляющие: потенциал развития возобновляемой энергетики (ВИЭ) в Украине и условия, которые сложатся после ввода "зеленых аукционов". Вообще мировой тренд, в том числе наших близких европейских соседей это всё-таки переход к возобновляемой энергетике и отказ от традиционных методов генерации. Когда-то "зеленая энергетика" называлась альтернативной, сейчас она всё больше становится основным видом обеспечения энергией и в будущем страны ставят себе конечные даты отказа от ископаемых топлив. Например, в Германии поставили своим приоритетом отказаться от атомной генерации.

У нас есть обязательства перед международным сообществом, в рамках Парижского соглашения и у нас есть энергетическая стратегия, в соответствии с которой до 2020 года мы должны достичь 11% возобновляемой энергетике в общей генерации. На сегодняшний момент, доля ВИЭ без больших ГЭС в общей генерации составляет около 2,3%. Конечно, атомная энергетика обеспечивает 55% электроэнергии, сейчас от нее отказаться нельзя у нас должен быть план перехода от традиционных методов генерации к возобновляемой энергетике. Мы наверное единственная страна, у которой в названии министерства есть вставка "угольной промышленности", мне стыдно на международных делегациях, когда все называются "Министерство устойчивого развития" или "Министерство возобновляемой энергетики", а наше министерство до сих пор развивает угольную генерацию. У человечества нет другого выхода, кроме как переходить на ВИЭ и отказываться от традиционных средств генерации.

Какие, по вашему мнению, перспективы у возобновляемой энергетики в отношении уменьшения объема тепловой генерации?

Наше государство на сегодняшний момент должно поставить приоритетную цель переход на возобновляемую энергетику. Сейчас в информационном пространстве мы обычно слышим, почему мы не можем этого сделать, а не путь к тому, как мы это должны сделать. Пока у нас не будет дат закрытия старой угольной генерации, потому что у большинства станций заканчивается термин эксплуатации мы не сможем двигаться в этом направлении. Государство должно сказать, никакой реновации и реконструкции этих угольных станций не будет и в 2030 году или 2035 году начнут закрываться станции, это даст сигнал бизнесу, что нужно менять профиль и будет понимание, что конкретно в этом районе, где будет закрываться угольная станция будет не хватать генерации. Для того, чтобы отрасль развивалась, государство должно дать прогноз своей политики, в направлении избавления от традиционной генерации и развития ВИЭ. На сегодняшний день политика Украины, к сожалению, состоит из того, что мы берем международные обязательства перед миром и ЕС, насчет уменьшения выбросов СО2 и перехода на ВИЭ, но фактически мы видим дальнейшую поддержку традиционной энергетики.

Какие проблемы могут возникнуть из-за слишком большого количества объектов ВИЭ?

Речь идет о балансировании, для этого у нас есть соответствующие государственные органы, в том числе национальная энергетическая компания "Укрэнерго", которые должны планово понимать, сколько у нас есть балансирующих мощностей. Сейчас возобновляемая энергетика не создает проблем, но в мире повсюду активно развиваются рынки балансирования, когда мы строим аккумулирующие станции, либо балансируем другими видами возобновляемой энергетики. Например, биомасса может балансировать СЭС, вы можете потенциально объединяться в группы, но сейчас по законодательству это невозможно. Если ваша СЭС генерирует небалансы в сети, ваша станция на биомассе включается, и она сбалансирует перепад напряжения по СЭС. Но теоретически есть нюансы, в мире уже есть ответы на эти вопросы, просто в Украине рынок возобновляемой энергетики маленький и этот вопрос никогда не поднимался. Полтора года назад мы впервые услышали про такую потенциальную проблему для нашего рынка, потому что мы увидели существенный рост инвестиций в солнечную энергетику. Также ДТЭК заинтересован в этой ситуации. В Украине не существует кроме ГЭС и биомассы балансирующей генерации в возобновляемой энергетике, небалансы в основном компенсируются за счет угольной генерации и ДТЭК, который сейчас строит 2 большие станции в одном регионе будет балансировать как раз эти небалансы и сам же их выкупать и компенсировать своей угольной генерацией. Но это скорее проблема присутствия на рынке такой компании как ДТЭК и их поведения на рынке, чем конкретно проблема какой-то отрасли возобновляемой энергетики и ли другой. Такую систему на других рынках не увидишь.

Какое количество введения мощностей зеленой энергетики вы прогнозируете в 2019 году?

Однозначно сказать сейчас сложно, на данный момент в 2019 году было введено 861 МВт мощностей, до конца года мы прогнозирует 2-2,5 ГВт мощностей за год. Но тут необходимо переставить акценты, так как мы в Украине опоздали с регулированием системы стимулирования возобновляемой энергетики, по-хорошему, закон 8449-д должен был быть принят еще пол года назад. Процесс обсуждения законопроекта был максимально открытым, можно было принимать в нем участие и он долго принимался из-за того, что было выслушано много мнений и было учтено много разных вещей. Соответственно из-за этого процесс затянулся. 2 года назад сдавалось около 600 МВт всех объектов ВИЭ в год, это очень мало и такой ажиотаж и интерес к рынку сейчас, мы видим из-за двух факторов. Первое - технология подешевела и у нас был высокий "зеленый тариф" на тот момент. И второй - большинство игроков рынка понимают, что правила изменились и такой ситуации на рынке уже не будет, поэтому большинство старается сдать свои проекты до начала аукционов. После ввода "зеленых аукционов" мы увидим на рынке стратегических инвесторов, которые будут планировать свои объекты, просчитывать самую низкую цену, чтобы получить соответствующую квоту для строительства объекта. Конечно, особенно в начале, из-за того, что нужно организовать систему, нужно увидеть, как будут проводиться аукционы. Теоретически, на рынке возможен спад инвестиций, но мы ожидаем на рынке приток иностранных инвестиций, собственно эти иностранные компании создадут конкуренцию, что поспособствует снижению цены. По нашим прогнозам, мы ожидаем снижение цены электроэнергии объектов ВИЭ на 30%-35%. Это зависит от того, как будет организована площадка аукциона, поверят ли в нее инвесторы и если они пойдут и будет обеспечена конкуренция, то это может произойти. У нас по закону аукционы вводятся с 1 июля 2019 года, но они не обязательны. Например, вы инвестор и вы считаете что "зеленый тариф" с прогнозом до 2030 года вас не устраивает, вы можете пойти на аукцион. В свою очередь, с 1 января 2020 года все объекты солнечной энергетики больше 1 МВт обязательно участвуют в аукционах, для ветряной энергетики это более 5 МВт, биомасса и остальные виды генерации на добровольной основе.

Какова судьба отрасли ВИЭ после снижения "зеленых тарифов" в будущем?

То что сейчас энергоходинг ДТЭК делает на рынке энергетики в сфере угольной генерации это действительно монополизация рынка и монополизация влияния и решений. Но, в общем то, что есть участник рынка который инвестирует свои средства из традиционной энергетики в возобновляемую это является показателем того, что нам будет проще переходить с традиционной энергетики на возобновляемую, потому что бороться с традиционной генерацией, когда она не собирается меняться намного сложнее, чем когда они уже есть частью рынка возобновляемой энергетики. Теоретически, искать "врага" в ситуации с "зеленым тарифом" 15 евроцентов неправильно, никто не мог предвидеть, что Китай закроет субсидирование ВИЭ в своей стране и китайские солнечные панели пойдут по безумно низкой цене на мировой рынок. Это снижение цены недолго продержится, так как скоро запасы будут распроданы, и цена выровняется. Наша ассоциация видит у рынка возобновляемой энергетики оптимистическое будущее. Рынок возобновляемой энергетики будет развиваться в Украине, потому что это бесповоротный процесс. Другое дело, что ввод аукционов даст возможность снизить стоимость возобновляемой генерации, даст возможность увидеть не какую-то манипулятивную информацию, о том хватает ли "зеленого тарифа" для окупаемости станций, мы увидим реальный рынок. Компании, которые захотят строить в Украине станции, пойдут на аукционы, и будут торговаться за самую низкую цену, по которой они получат возможность строить на рынке Украины.

Почему вы считаете ввод аукционов позитивным для инвесторов?

Зеленый тариф заканчивается в 2030 году и с каждым годом срок окупаемости станции уменьшается. Для объектов биомассы строится по «зеленому» тарифу уже со следующего года будет невыгодно. Пока они построят станцию и получат тариф у них по нему останется лишь 7 лет, что для таких объектов очень мало. А аукцион вам позволяет подписать договор о купле/продаже электроэнергии по той цене, которую вы выиграли на аукционе на 20 лет. У нас по закону аукционы вводятся с 1 июля 2019 года, но они не обязательны. Например, вы инвестор и вы считаете, что зеленый тариф с прогнозом до 2030 года вас не устравивает, вы можете пойти на аукцион. В свою очередь с 1 января 2020 года все объекты солнечной энергетики больше 1 МВт обязательно участвуют в аукционах, для ветряной энергетики это более 5 МВт, биомасса и остальные види генерации на добровольной основе.

Нет ли угрозы монополизации на рынке "зеленой энергетики" так как сейчас несколько крупных игроков активно строят станции?

Из-за того, что у нас рынок ВИЭ состоит из большого количества субъектов, это демократия, где нет монополизации рынка. У нас есть несколько крупных игроков, но небольших участников рынка очень много, учитывая небольшие домохозяйства, которых несколько тысяч.

Как вы оцениваете запрет установки бытовых СЭС на земле? Целесообразно ли это?

Мы сейчас окончательно формируем мнение ассоциации по этому вопросу, но большинство наших участников считает, что ограничение места размещения СЭС является категорически неправильным, потому что это является частной собственностью и вы имеете право устанавливать солнечные панели где захотите. Другое дело, что есть проблема с компаниями, которые злоупотребляют на этих ситуациях. Эта норма появилась, потому что пытались ограничить злоупотребление, когда некоторые компании покупают несколько земельных участков, ставят на них эти СЭС, которые должны быть потребителем, но при этом потребителя не существует и такими маленькими станциями накапливается 1 МВт с тарифом 18 евроцентов. Ключевой фактор тут это разграничивать злоупотребление и право обычных людей строить станции. Мы будем разрабатывать отдельный технический законопроект, который будет касаться малой генерации. Пока мы задели один пласт - просьюмеров (человек, который принимает активное участие в процессе производства товаров и услуг, потребляемых им самим) но до 1 МВт - это малая генерация. И так как большая генерация имеет перспективы развития за счет аукционов и заключения договоров на 20 лет, то для малой генерации до 1 МВт в 2030 году "зеленый тариф" заканчивается и будет ли выгодно строить малые станции после 2030 года без "зеленого тарифа" очень большой вопрос. Мы считаем, что малая генерация должна получить свои условия поддержки и поэтому нужно вынести отдельный законопроект о малой генерации и создать для нее условия развития. Наша ассоциация уверена, что без малой генерации, когда каждый украинец имеет возможность инвестировать в возобновляемую энергетику, установить себе какую-то СЭС будущего у возобновляемой энергетики в Украине нет.

Большое количество просьюмеров сможет помочь сократить количество объектов традиционной генерации?

Да смогут, но с ними есть проблема. Если облэнерго не модернизирует свои сети, у вас как у соседа такой генерации могут быть перебои в напряжении. Солнце вышло из-за облаков и пошло много генерации в один момент и у вас, к примеру, перегорел холодильник. Но это решаемый вопрос, один из аргументов Минэнерго и тех, кто поддерживает запрет о размещении солнечных панелей на земле, как раз был о том, что такая малая генерация создает некоторые проблемы для соседних потребителей и для сетей в целом. Мы считаем, что это проблема не потребителя, даже если и потребителя, то необходимо обязать потребителя модернизировать сеть, это стоит не дорого. Проект на строительство СЭС мощностью 10 кВт сейчас стоит около 5-8 тыс. долларов.

Готовы ли мы к открытию свободного рынка с 1 июля?

Закон был принят 2 года назад. За эти 2 года мы должны были разработать ряд действий и подзаконных актов и процедур, которые должны были обеспечить функционирование этого рынка. На сегодняшний день многие эти элементы не были исполнены и когда Министерство и ответственные органы заявляют, что мы готовы открывать рынок, это лукавство, потому что в первую очередь пострадает потребитель, как бытовой, так и бизнес. Например "Энергоатом" заявил, что они планируют, стоимость их электроэнергии только после открытия рынка базово вырастет до 0,9 гривен/кВт-ч, сейчас цена 0,54 гривны/ кВт-ч. То есть мы видим уже почти двухкратный рост цены только из-за открытия рынка стоимости электроэнергии от атомной генерации.

Говорить что атомная энергетика является дешевой неправильно, потому что эта отрасль субсидируется государством, мы не видим прямых расходов на ее поддержку, мы не видим расходов которые идут на захоронение ядерного топлива, и ликвидацию чернобыльской катастрофы. Тут главное придерживаться адекватности и не опускаться к цинизму называя одни источники энергии дешевыми и безопасными, а другие дорогими.

Было ли принято решение о переносе запуска рынка?

Решение о переносе запуска рынка пока не было принято, есть мысли о том, чтобы зарегистрировать законопроект о переносе открытия рынка на 1 апреля 2020 года, из-за того, что за эти 2 года, после принятия закона "О рынке электроэнергии" не были выполнены все необходимые шаги. На сегодняшний день осталось очень много нерешённых проблем и вопросов, которые необходимы для плавного перехода на новый рынок. Нужно как минимум, полгода проработать в тестовом режиме, чтобы увидеть как все работает, какая будет цена электроэнергии, решить проблему с миллиардными долгами. Кроме этого, потребители не защищены от ценовых манипуляций, потому что у нас достаточно олигопольная структура рынка, где 55,8% это "Энергоатом", который уже заявил, что их цена вырастет, около 22,7% у ДТЭК, ещё 6,8% у "Укргидроэнерго". В связи с этим, существует большой риск ценовых манипуляций и с 1 июля, когда НКРЭКУ потеряет свои полномочия в части установления цен, а рынок аукционов и система не заработает правильно, мы получим среднеоптовую цену, которая на сегодняшний день будет около 1,8 гривен/кВт-ч. Поэтому мы прогнозируем, если рынок все-таки не получится перенести, это будет как снежный ком. 1 июля открывается рынок, цена начинается со среднеоптовой цены, это уже даёт рост.

В итоге, мы прогнозируем, что она может подняться даже до 250%, то есть в 2-3 раза. Из-за политической нестабильности перед выборами понимать и прогнозировать какой это будет рост очень тяжело, однозначно он будет неконтролируемый, потому что система в тестовом режиме проработала недостаточно и мы не понимаем, что будет происходить на рынке.

На что это повлияет?

В первую очередь это повлияет на остальные виды коммунальных услуг. К примеру водоканалы, они очень много в структуре своих расходов тратят денег на электроэнергию, потому что все насосы, обработка и очистка воды, всё использует электроэнергию. Плюс у большинства водоканалов старое и энергозатратное оборудование, потому что у водоканалов в Украине долгое время не было политики экономически обоснованных тарифов и у них большие проблемы с облэнерго, ведь они по сути всегда "ходили" под угрозой отключения. Водоканалам придётся поднимать коммунальный тариф, чтобы гасить свои задолженности, чтобы их не отключали и была возможность дальше работать. То же самое касается теплогенерации. Комплексно, у нас есть 2 группы - бизнес и бытовые потребители. На круглом столе заявляли, что потребители будут в безопасности, будет субсидирование и для потребителей будет держаться цена. Но я лично в это не особо верю, если будет резкий рост цен у нас нет бюджета всё это компенсировать, в итоге бизнесу придётся за всё это платить. Это приведет к росту стоимости товаров и продукции, которую они производят и мы как потребители, в лучшем случае, увидим рост цен. В худшем варианте они вообще не смогут работать, потому что не смогут конкурировать на внешних рынках и мы увидим закрытие некоторых предприятий.

Возможны ли из-за этого отключения электричества для населения и предприятий?

Это наиболее глобальная проблема, потому что, когда эта проблема комом будет расти, мы прогнозируем на рынке увеличения количества неплатежей, из-за этого тоже генерация не будет получать деньги, и начнутся массовые отключения и соответственно введение чрезвычайного положения на рынке. Это в свою очередь затронет отрасль возобновляемой энергетики напрямую, потому что гарантированный покупатель не будет иметь средств, из которых он сможет компенсировать стоимость "зеленого тарифа" и так как это обеспечено государством могут начаться международные арбитражи, и это может быть колоссальной проблемой.