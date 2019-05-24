ЦВК відкрив прийом грошової застави кандидатів у депутати Ради

Центральна виборча комісія (ЦВК) відкрила номер спеціального рахунку ЦВК для зарахування грошової застави кандидатів у депутати Верховної Ради, після того, як розповіла, коли спливає термін для зміни місця голосування.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК, передають Українські Новини.\r\nВідповідно, реквізити платежу:\r\nодержувач: Центральна виборча комісія,\r\nкод отримувача (ЄДРПОУ): 21661450,\r\nрахунок одержувача: 37318027000016,\r\nбанк одержувача: Державна казначейська служба України,\r\nкод банку одержувача (МФО): 820172.\r\nУточнюється, що партія, що висунула виборчий список кандидатів у депутати в загальнодержавному окрузі, має внести 4 173 000 гривен, а партія, що висунула кандидата в депутати в одномандатному окрузі, та кандидати-самовисуванці - 41 730 гривень.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 24 травня почалася виборча кампанія позачергових виборів депутатів Верховної Ради.\r\nРаніше ЦВК заявила, що не встигає провести тендерні процедури для закупівлі бюлетенів за законодавством, що діє.