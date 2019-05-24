ЦВК відкрив прийом грошової застави кандидатів у депутати Ради

Центральна виборча комісія (ЦВК) відкрила номер спеціального рахунку ЦВК для зарахування грошової застави кандидатів у депутати Верховної Ради, після того, як розповіла, коли спливає термін для зміни місця голосування.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК, передають Українські Новини.

Відповідно, реквізити платежу:

одержувач: Центральна виборча комісія,

код отримувача (ЄДРПОУ): 21661450,

рахунок одержувача: 37318027000016,

банк одержувача: Державна казначейська служба України,

код банку одержувача (МФО): 820172.

Уточнюється, що партія, що висунула виборчий список кандидатів у депутати в загальнодержавному окрузі, має внести 4 173 000 гривен, а партія, що висунула кандидата в депутати в одномандатному окрузі, та кандидати-самовисуванці - 41 730 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 24 травня почалася виборча кампанія позачергових виборів депутатів Верховної Ради.

Раніше ЦВК заявила, що не встигає провести тендерні процедури для закупівлі бюлетенів за законодавством, що діє.