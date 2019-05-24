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24 травня 2019, пʼятниця, 13:51 12
Силові структури 2019-05-24T15:00:02+03:00
Українські Новини
"Мінування" будинку батьків Зеленського і ще 15 будівель в Кривому Розі розслідують теракт

"Мінування" будинку батьків Зеленського і ще 15 будівель в Кривому Розі розслідують теракт

Співробітники Національної поліції розслідують як терористичний акт неправдиве повідомлення про мінування 10 багатоповерхових будинків, серед яких будинок батьків Зеленського, і 5 лікарень у Кривому Розі (Дніпропетровська область).

Про це повідомила прес-служба Управління Національної поліції у Кривому Розі, передають Українські Новини.

Повідомлення про замінування у багатоповерхових будинках надійшли в четвер і стосувалися адрес: Віталія Матусевича, 6 (будинок входить у житловий комплекс, де проживають батьки Зеленського); Героїв АТО, 35; проспект Миру, 33; Залізна, 8; Станіславського, 4; Книжкова, 5; Тарасова, 42; Пісочна, 38; Василя Скопенка, 28; Святогеоргиевская, 15.

Також повідомлення про мінування стосувалися 5 медичних закладів по вул. Маршака, 7 (лікарня №7); вул. Женевська, 6Б (лікарня №9); вул. Вернадського, 141А (міськлікарня №10); вул. Володимира Великого, 33 (дитяча лікарня №4); вул. Дніпровське шосе, 41 (онкодиспансер).

На об'єктах працювали фахівці екстрених служб.

Усі повідомлення про мінування виявилися помилковими.

Поліція почала розслідування за ознаками ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, у Харкові повідомили про мінування 23 торгових центрів, аеропорту та залізничного вокзалу.

Раніше невідомий повідомив про мінування ЛНУ ім. Франка у Львові.

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