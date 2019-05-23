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23 мая 2019, четверг, 22:45 270
Происшествия 2019-05-23T22:46:04+03:00
Українські Новини
В Харькове сообщили о минировании 23 торговых центров, аэропорта и железнодорожного вокзала

В Харькове сообщили о минировании 23 торговых центров, аэропорта и железнодорожного вокзала

Неизвестный в четверг сообщил о минировании 23 торговых центров, аэропорта и железнодорожного вокзала в Харькове.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Управления Национальной полиции в Харьковской области, передают Українські Новини.

"Сообщение об угрозе взрыва в 23 торговых центрах, а также аэропорту и железнодорожном вокзале поступило на электронную почту полиции 23 мая около 17:30", - сказано в нем.

На место происшествия выехали следственно-оперативные группы подразделений полиции, а также специалисты взрывотехнического управления и кинологи.

На данный момент проводится эвакуация граждан, а также осмотр помещений и прилегающей территории.

Как сообщали Українськi Новини, неизвестный в четверг сообщил о минировании международного аэропорта "Одесса", трех торгово-развлекательных центров, 3 больниц и родильного дома в Одессе.

В Харькове эвакуировали людей из 19 торговых центров.

Также в Кривом Роге сообщили о минировании дома родителей Зеленского, 5 больниц и 9 многоэтажек.

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