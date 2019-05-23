В Харькове сообщили о минировании 23 торговых центров, аэропорта и железнодорожного вокзала

Неизвестный в четверг сообщил о минировании 23 торговых центров, аэропорта и железнодорожного вокзала в Харькове.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Управления Национальной полиции в Харьковской области, передают Українські Новини.\r\n"Сообщение об угрозе взрыва в 23 торговых центрах, а также аэропорту и железнодорожном вокзале поступило на электронную почту полиции 23 мая около 17:30", - сказано в нем.\r\nНа место происшествия выехали следственно-оперативные группы подразделений полиции, а также специалисты взрывотехнического управления и кинологи.\r\nНа данный момент проводится эвакуация граждан, а также осмотр помещений и прилегающей территории.\r\nКак сообщали Українськi Новини, неизвестный в четверг сообщил о минировании международного аэропорта "Одесса", трех торгово-развлекательных центров, 3 больниц и родильного дома в Одессе.\r\nВ Харькове эвакуировали людей из 19 торговых центров.\r\nТакже в Кривом Роге сообщили о минировании дома родителей Зеленского, 5 больниц и 9 многоэтажек.