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21 мая 2019, вторник, 12:40 77
Происшествия 2019-05-21T12:45:04+03:00
Українські Новини
Неизвестный сообщил о минировании ЛНУ им. Франко во Львове

Неизвестный сообщил о минировании ЛНУ им. Франко во Львове

Фото Игоря Зинкевича
Фото Игоря Зинкевича

Неизвестный 21 мая около 11:30 сообщил о минировании главного корпуса Львовского национального университета имени Ивана Франко во Львове. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, передают Українські Новини.

Аноним не выдвигал требования, которые могли бы не допустить взрыв.

На место происшествия прибыли взрывотехники, проводится эвакуация.

Как сообщали Українські Новини, неизвестный сообщил о минировании Академии сухопутных войск им. Сагайдачного во Львове.

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