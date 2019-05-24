Зеленський скасував звільнення Артеменка і призначення Горковенка в Нацраду з телебачення

Президент Володимир Зеленський скасував звільнення Юрія Артеменка з посади члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення та призначення Володимира Горковенка членом Нацради.

Про це йдеться в указах Президента №№332, 323, 324 від 24 травня, передають Українські Новини.

Згідно з указом №324 Зеленський звільнив Артеменка з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

В указі №323 йдеться, що Президент скасував указ від 4 травня №187 про призначення Горковенка членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

В указі №322 зазначається, що Зеленський скасував указ від 4 травня №186 про звільнення Артеменка з посади члена Нацради по телебаченню.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський перепризначив уповноваженим з прав людей з інвалідністю Сушкевича.

Раніше звільнивши Артеменко, Порошенко призначив нового члена Нацради з телебачення.