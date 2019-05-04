Порошенко уволил главу Нацсовета по телевидению Артеменко

Председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко подал в отставку.\r\nОб этом говорится в заявлении Артеменко, опубликованном пресс-службой совета, передают Українськi Новини.\r\n"Срок моих полномочий как члена Национального совета завершается в июле. Однако сегодня, за два месяца до его окончания, я принял решение подать в отставку и уйти с должности", - написано в нем.\r\nАртеменко указывает, что принял решение в связи с усталостью от 5 лет работы и получения предложения о переходе на другую работу.\r\nПредседатель совета указывает среди своих достижений на должности начало строительства сети Общественного телевидения и радио, предоставление цифровых частот телеканалам "UA.Перший", "Культура" и "Рада"; появление радио для военных и введение цифрового радио; введение языковых квот.\r\nОн отмечает, что за время его председательствования была ограничена трансляция около 80 телепрограмм из России, появилось более 50 украинских телеканалов.\r\nВ субботу был опубликован указ Президента Петра Порошенко №186\/2019, согласно которому Артеменко уволен с должности председателя Нацсовета.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Верховной Раде собрали первые 35 подписей за отставку Парубия.\r\nТакже замгенпрокурора Енин подал в отставку.