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04 мая 2019, суббота, 14:20 695
Политика 2019-05-04T14:23:31+03:00
Українські Новини
Порошенко уволил главу Нацсовета по телевидению Артеменко

Порошенко уволил главу Нацсовета по телевидению Артеменко

Юрий Артеменко. Фото: sostav.ua
Юрий Артеменко. Фото: sostav.ua

Председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко подал в отставку.

Об этом говорится в заявлении Артеменко, опубликованном пресс-службой совета, передают Українськi Новини.

"Срок моих полномочий как члена Национального совета завершается в июле. Однако сегодня, за два месяца до его окончания, я принял решение подать в отставку и уйти с должности", - написано в нем.

Артеменко указывает, что принял решение в связи с усталостью от 5 лет работы и получения предложения о переходе на другую работу.

Председатель совета указывает среди своих достижений на должности начало строительства сети Общественного телевидения и радио, предоставление цифровых частот телеканалам "UA.Перший", "Культура" и "Рада"; появление радио для военных и введение цифрового радио; введение языковых квот.

Он отмечает, что за время его председательствования была ограничена трансляция около 80 телепрограмм из России, появилось более 50 украинских телеканалов.

В субботу был опубликован указ Президента Петра Порошенко №186/2019, согласно которому Артеменко уволен с должности председателя Нацсовета.

Как сообщали Українськi Новини, в Верховной Раде собрали первые 35 подписей за отставку Парубия.

Также замгенпрокурора Енин подал в отставку.

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