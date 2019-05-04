Порошенко уволил главу Нацсовета по телевидению Артеменко

Председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко подал в отставку.

Об этом говорится в заявлении Артеменко, опубликованном пресс-службой совета, передают Українськi Новини.

"Срок моих полномочий как члена Национального совета завершается в июле. Однако сегодня, за два месяца до его окончания, я принял решение подать в отставку и уйти с должности", - написано в нем.

Артеменко указывает, что принял решение в связи с усталостью от 5 лет работы и получения предложения о переходе на другую работу.

Председатель совета указывает среди своих достижений на должности начало строительства сети Общественного телевидения и радио, предоставление цифровых частот телеканалам "UA.Перший", "Культура" и "Рада"; появление радио для военных и введение цифрового радио; введение языковых квот.

Он отмечает, что за время его председательствования была ограничена трансляция около 80 телепрограмм из России, появилось более 50 украинских телеканалов.

В субботу был опубликован указ Президента Петра Порошенко №186/2019, согласно которому Артеменко уволен с должности председателя Нацсовета.

Как сообщали Українськi Новини, в Верховной Раде собрали первые 35 подписей за отставку Парубия.

Также замгенпрокурора Енин подал в отставку.