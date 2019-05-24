У ЦВК розповіли, коли спливає термін для зміни місця голосування

Виборці можуть подати заяву в органи ведення державного реєстру виборців і тимчасово змінити місце голосування на позачергових виборах Верховної Ради до 15 липня включно.\r\nПро це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук, передають Українські Новини.\r\n"...Стартує процес тимчасової зміни місця голосування. Кожен бажаючий скористатися своїм правом проголосувати 21 липня повинен подати заяву в органи ведення державного реєстру виборців і тимчасово змінити місце голосування. Зробити це можна до 15 липня включно. Для виборців, виборча адреса яких знаходиться на тимчасово окупованій території, достатньо лише паспорта з відповідною реєстрацією. Для всіх інших доведеться додати підтверджуючі документи, що ви дійсно будете в день голосування в тому місці, де хочете проголосувати", - написала вона.\r\nВона нагадала, що за змішаною системою виборів під час голосування будуть видавати два бюлетені - для голосування у загальнодержавному багатомандатному та одномандатному виборчому окрузі.\r\n"Тому якщо будете перебувати за межами свого округу, ви зможете проголосувати лише в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі", - додала вона.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 24 травня почалася виборча кампанія позачергових виборів депутатів Верховної Ради.\r\nРаніше ЦВК заявила, що не встигає провести тендерні процедури для закупівлі бюлетенів за чинним законодавством.