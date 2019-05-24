У ЦВК розповіли, коли спливає термін для зміни місця голосування

Виборці можуть подати заяву в органи ведення державного реєстру виборців і тимчасово змінити місце голосування на позачергових виборах Верховної Ради до 15 липня включно.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук, передають Українські Новини.

"...Стартує процес тимчасової зміни місця голосування. Кожен бажаючий скористатися своїм правом проголосувати 21 липня повинен подати заяву в органи ведення державного реєстру виборців і тимчасово змінити місце голосування. Зробити це можна до 15 липня включно. Для виборців, виборча адреса яких знаходиться на тимчасово окупованій території, достатньо лише паспорта з відповідною реєстрацією. Для всіх інших доведеться додати підтверджуючі документи, що ви дійсно будете в день голосування в тому місці, де хочете проголосувати", - написала вона.

Вона нагадала, що за змішаною системою виборів під час голосування будуть видавати два бюлетені - для голосування у загальнодержавному багатомандатному та одномандатному виборчому окрузі.

"Тому якщо будете перебувати за межами свого округу, ви зможете проголосувати лише в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі", - додала вона.

Як повідомляли Українські Новини, 24 травня почалася виборча кампанія позачергових виборів депутатів Верховної Ради.

Раніше ЦВК заявила, що не встигає провести тендерні процедури для закупівлі бюлетенів за чинним законодавством.