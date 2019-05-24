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24 травня 2019, пʼятниця, 11:28 20
Економіка 2019-05-24T15:15:04+03:00
Українські Новини
Перед вихідними курс рубля завмер у київських обмінниках

Перед вихідними курс рубля завмер у київських обмінниках

У п'ятницю, 24 травня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на 23 травня знизився на 1 копійку і становить 3,61 гривень за 10 рублів, а курс продажу також підвищився на одну копійку і склав 4,17 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс рубля в київських обмінниках на 24 травня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,61 4,17
Максимальний 3,99 5,00
Мінімальний 2,50 4,00

Як повідомляли Українські Новини, долар продовжує стрімко дорожчати.

Тим часом, за даними Світового банку, зростання економіки в Україні сповільнилося.

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