Перед вихідними курс рубля завмер у київських обмінниках

У п'ятницю, 24 травня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на 23 травня знизився на 1 копійку і становить 3,61 гривень за 10 рублів, а курс продажу також підвищився на одну копійку і склав 4,17 гривень за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс рубля в київських обмінниках на 24 травня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,61\r\n4,17\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n3,99\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n2,50\r\n4,00\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, долар продовжує стрімко дорожчати.\r\nТим часом, за даними Світового банку, зростання економіки в Україні сповільнилося.