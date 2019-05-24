Доллар продолжает стремительно дорожать

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 23 мая на 6,34 коп. до 26,4872 UAH/USD, курс покупки - на 5,21 коп. до 26,1869 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 6,16 коп. до 29,1263 UAH/EUR, курс продажи повысился на 7,97 коп. до 29,6281 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 26,1869 26,4872 29,1263 29,6281 3,57 4,20 Максимальный 26,3000 26,6000 29,3200 29,8500 3,99 5,00 Минимальный 25,9000 26,3900 28,6000 29,4500 2,50 4,00

Как сообщали Українські Новини, в четверг доллар снова подскочил на 9 копеек.

Тем временем, по данным Всемирного банка, рост экономики в Украине замедлился.