Доллар продолжает стремительно дорожать

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 23 мая на 6,34 коп. до 26,4872 UAH\/USD, курс покупки - на 5,21 коп. до 26,1869 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро повысился на 6,16 коп. до 29,1263 UAH\/EUR, курс продажи повысился на 7,97 коп. до 29,6281 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n26,1869\r\n26,4872\r\n29,1263\r\n29,6281\r\n3,57\r\n4,20\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n26,3000\r\n26,6000\r\n29,3200\r\n29,8500\r\n3,99\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n25,9000\r\n26,3900\r\n28,6000\r\n29,4500\r\n2,50\r\n4,00\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в четверг доллар снова подскочил на 9 копеек.\r\nТем временем, по данным Всемирного банка, рост экономики в Украине замедлился.