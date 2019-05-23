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23 мая 2019, четверг, 11:40 59
Экономика 2019-05-23T11:55:24+03:00
Українські Новини
После падения рубль снова начал дорожать

После падения рубль снова начал дорожать

В четверг, 23 мая, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 22 мая повысился на 1 копейку и составил 3,62 гривен за 10 рублей, а курс продажи также повысился на одну копейку и составил 4,16 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс рубля в киевских обменниках на 23 мая:

Курсы наличной иностранной валюты:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,62 4,16
Максимальный 4,00 5,00
Минимальный 2,50 4,00

Как сообщали Українські Новини, доллар снова подскочил на 9 копеек.

Ранее гривна на межбанке укрепилась сразу на 12 копеек.

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