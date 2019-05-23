После падения рубль снова начал дорожать

В четверг, 23 мая, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 22 мая повысился на 1 копейку и составил 3,62 гривен за 10 рублей, а курс продажи также повысился на одну копейку и составил 4,16 гривен за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс рубля в киевских обменниках на 23 мая:\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n3,62\r\n4,16\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n4,00\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n2,50\r\n4,00\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, доллар снова подскочил на 9 копеек.\r\nРанее гривна на межбанке укрепилась сразу на 12 копеек.