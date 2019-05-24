Ляшко просить прокуратуру розслідувати, як охорона Зеленського "побила" журналіста

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко, який приїхав в Адміністрацію Президента на консультацію Зеленського на велосипеді, просить прокуратуру розслідувати перешкоджання журналістської діяльності охороною Президента Володимира Зеленського.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Охоронці Зеленського побили журналіста за запитання про його кадрові призначення. Вимагаю від Генпрокуратури порушити кримінальну справу за перешкоджання журналістській діяльності", - написав Ляшко.

Політик посилається на інтернет-видання "Інформатор", згідно з яким охорона Зеленського не дозволила журналісту Юрію Смирнову задати питання про причини призначення його друга Івана Баканова на посаду заступника голови Служби безпеки України.

Інцидент стався на IForum у Києві в четвер, де при спробі задати питання охоронці Президента вдарили журналіста 3 рази ліктем у живіт і відтоптали ноги.

(Доповнено подробицями)

При цьому сам журналіст Юрій Смирнов заявив LIGA.net, що ряд ЗМІ "занадто буквально сприйняли фразу "отримав в живіт".

Так, Смирнов заперечує, що його били.

"... навіть коли я вже був позаду Зеленського і кола його охоронців, до мене підбіг УДОшник, твердо взяв мене за руку і буквально пересунув на пару метрів назад", - заявив журналіст.

При цьому він підтвердив, що отримав ліктем в живіт кілька разів.

"До цього, коли близько десятка журналістів з камерами в руках намагалися ставити Зеленському питання, бодігарди не соромилися використовувати руки. Вони безцеремонно відтісняли будь-якого, навіть того, хто явно знаходився позаду Зеленського. При відштовхуванні журналістів від Зеленського (по-іншому назвати це складно) я і отримав кілька разів ліктем в живіт. Це не були цілеспрямовані удари, тому ні про яке "побиття" мови бути не може. Це була класична поведінка УДОшників, які вважають, що під час охорони об'єкта можуть робити все, що хочуть. Смикати журналістів за руки, розпихати їх по сторонам, не добираючи засобів", - заявив Смирнов.

"У мене немає ні синців, ні слідів побоїв", - резюмував журналіст.

Як повідомляли Українські Новини, Ляшко намагався прорватися на консультації до Зеленського, ведучи трансляцію на Facebook.

Раніше Зеленський заявив про розпуск Ради після прийняття присяги.