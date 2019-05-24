МВФ продовжить співпрацю з Україною після виборів Ради і призначення Кабміну

Міжнародний валютний фонд, місія якого скоротила графік роботи в Україні, продовжить співпрацю з Україною щодо перегляду програми stand by після дострокових виборів Верховної Ради і призначення нового складу Кабінету Міністрів.

Про це під час брифінгу повідомив директор прес-офісу МВФ Джері Райс, передають Українські Новини.

"Як тільки новий уряд буде сформовано після виборів, ми готові повернутися до обговорення подальшої співпраці з Україною", - сказав він.

При цьому Райс додав, що наразі місія фонду, що знаходиться в Україні і продовжує свою роботу.

Представник МВФ додав, що фонд не коментує політичних змін в будь-якій країні.

Як писали Українські Новини у публікації, очікувати виділення Україні $1,3 млрд чергового траншу кредиту МВФ найближчим часом підстав немає.

Тим часом, Зеленський зустрінеться з місією МВФ наступного тижня.