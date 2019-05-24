МВФ продовжить співпрацю з Україною після виборів Ради і призначення Кабміну

Міжнародний валютний фонд, місія якого скоротила графік роботи в Україні, продовжить співпрацю з Україною щодо перегляду програми stand by після дострокових виборів Верховної Ради і призначення нового складу Кабінету Міністрів.\r\nПро це під час брифінгу повідомив директор прес-офісу МВФ Джері Райс, передають Українські Новини.\r\n"Як тільки новий уряд буде сформовано після виборів, ми готові повернутися до обговорення подальшої співпраці з Україною", - сказав він.\r\nПри цьому Райс додав, що наразі місія фонду, що знаходиться в Україні і продовжує свою роботу.\r\nПредставник МВФ додав, що фонд не коментує політичних змін в будь-якій країні.\r\nЯк писали Українські Новини у публікації, очікувати виділення Україні $1,3 млрд чергового траншу кредиту МВФ найближчим часом підстав немає.\r\nТим часом, Зеленський зустрінеться з місією МВФ наступного тижня.