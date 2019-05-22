Миссия МВФ сокращает график работы в Украине и не будет пересматривать программу сотрудничества

Миссия Международного валютного фонда (МВФ), которая вчера начала работу в Украине, сокращает график работы и не будет пересматривать программу сотрудничества.

Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.

По его словам, МВФ меняет график работы миссии в Киеве.

"Сегодня или завтра миссия возвращается в Вашингтон. Пересмотра программы не будет. Причина - роспуск парламента", - сказал он.

По его данным, не остались незамеченными и некоторые кадровые назначения в Администрации Президента.

Как писали Українські Новини в публикации, ожидать выделение Украине $1,3 млрд очередного транша кредита МВФ в ближайшее время оснований нет.

Тем временем, МВФ считает, что газ для населения должен быть по рыночной цене.