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22 мая 2019, среда, 09:45 14952
Политика 2019-05-22T09:45:10+03:00
Українські Новини
Миссия МВФ сокращает график работы в Украине и не будет пересматривать программу сотрудничества

Миссия МВФ сокращает график работы в Украине и не будет пересматривать программу сотрудничества

Международный валютный фонд, МВФ . Фото: UTMAG
Международный валютный фонд, МВФ . Фото: UTMAG

Миссия Международного валютного фонда (МВФ), которая вчера начала работу в Украине, сокращает график работы и не будет пересматривать программу сотрудничества.

Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.

По его словам, МВФ меняет график работы миссии в Киеве.

"Сегодня или завтра миссия возвращается в Вашингтон. Пересмотра программы не будет. Причина - роспуск парламента", - сказал он.

По его данным, не остались незамеченными и некоторые кадровые назначения в Администрации Президента.

Как писали Українські Новини в публикации, ожидать выделение Украине $1,3 млрд очередного транша кредита МВФ в ближайшее время оснований нет.

Тем временем, МВФ считает, что газ для населения должен быть по рыночной цене.

Больше новостей о: МВФ Миссия МВФ роспуск парламента

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