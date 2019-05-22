Зеленский встретится с миссией МВФ на следующей неделе

Президент Владимир Зеленский намерен встретиться с миссией Международного валютного фонда (МВФ) 27 мая - 2 июня.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с миссией Международного валютного фонда, находящейся в Киеве. Встреча состоится на следующей неделе, как и было запланировано", - сказано в нем.

Сейчас представители миссии проводят встречи с чиновниками.

Как писали Українські Новини в публикации, ожидать выделение Украине $1,3 млрд очередного транша кредита МВФ в ближайшее время оснований нет.

Тем временем, МВФ считает, что газ для населения должен быть по рыночной цене.