У Харкові повідомили про мінування 23 торгових центрів, аеропорту та залізничного вокзалу

Невідомий у четвер повідомив про мінування 23 торгових центрів, аеропорту та залізничного вокзалу в Харкові.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Управління Національної поліції у Харківській області, передають Українські Новини.\r\n"Повідомлення про загрозу вибуху в 23 торгових центрах, а також аеропорту та на залізничному вокзалі надійшло на електронну пошту поліції 23 травня близько 17:30", - сказано в ньому.\r\nНа місце події виїхали слідчо-оперативні групи підрозділів поліції, а також фахівці вибухотехнічного управління та кінологи.\r\nНа даний момент проводиться евакуація громадян, а також огляд приміщень і прилеглої території.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, невідомий у четвер повідомив про мінування міжнародного аеропорту "Одеса", трьох торгово-розважальних центрів, 3 лікарень та пологового будинку в Одесі.\r\nУ Харкові евакуювали людей з 19 торгових центрів.\r\nТакож в Кривому Розі повідомили про мінування будинку батьків Зеленського, 5 лікарень і 9 багатоповерхівок.