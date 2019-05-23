підписатися на розсилку
26 26.4
28.85 29.5
˟
  • Головна
  • Новини
  • Події
  • У Харкові повідомили про мінування 23 торгових центрів, аеропорту та залізничного вокзалу
23 травня 2019, четвер, 22:45 11
Події 2019-05-23T23:15:02+03:00
Українські Новини
У Харкові повідомили про мінування 23 торгових центрів, аеропорту та залізничного вокзалу

У Харкові повідомили про мінування 23 торгових центрів, аеропорту та залізничного вокзалу

Невідомий у четвер повідомив про мінування 23 торгових центрів, аеропорту та залізничного вокзалу в Харкові.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Управління Національної поліції у Харківській області, передають Українські Новини.

"Повідомлення про загрозу вибуху в 23 торгових центрах, а також аеропорту та на залізничному вокзалі надійшло на електронну пошту поліції 23 травня близько 17:30", - сказано в ньому.

На місце події виїхали слідчо-оперативні групи підрозділів поліції, а також фахівці вибухотехнічного управління та кінологи.

На даний момент проводиться евакуація громадян, а також огляд приміщень і прилеглої території.

Як повідомляли Українські Новини, невідомий у четвер повідомив про мінування міжнародного аеропорту "Одеса", трьох торгово-розважальних центрів, 3 лікарень та пологового будинку в Одесі.

У Харкові евакуювали людей з 19 торгових центрів.

Також в Кривому Розі повідомили про мінування будинку батьків Зеленського, 5 лікарень і 9 багатоповерхівок.

Більше новин про: Торгівельно-розважальний центр Харків Мінування

Архів
Новини
В Україні почалася виборча кампанія позачергових виборів Ради 00:01
Глава АП Зеленського за переговори з Росією 23:45
У Зеленського не вважають петицію підставою для його відставки 23:15
У Харкові повідомили про мінування 23 торгових центрів, аеропорту та залізничного вокзалу 22:45
Відео дня: "Чорні берети" відзначили День морської піхоти роликом видовищних тренувань 22:20
більше новин
Місія МВФ скорочує графік роботи в Україні і не переглядатиме програму співпраці 09:45
Зеленський осоромився - допустив помилку в указі у власному прізвищі 11:47
В ЄС ввели остаточну заборону на одноразовий пластик 09:26
Сьогодні день Миколая Чудотворця: народні традиції і прикмети святкування 06:00
"Енергоатом" наполягає на своєчасній реалізації реформи ринку, - Сергій Бєдін 11:47
більше новин
Місія МВФ скорочує графік роботи в Україні і не переглядатиме програму співпраці 09:45
Зеленський призначив друга дитинства Баканова першим заступником голови СБУ 12:40
Рада відмовилася розглядати зміни до закону про вибори 14:21
По проваленому Радою закону Зеленського про вибори його партія повинна була отримати одноосібну більшість 20:13 Інфографіка
Указ про розпуск Ради і дострокові вибори набув чинності 08:42 Документ
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok