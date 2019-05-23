У Харкові повідомили про мінування 23 торгових центрів, аеропорту та залізничного вокзалу

Невідомий у четвер повідомив про мінування 23 торгових центрів, аеропорту та залізничного вокзалу в Харкові.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Управління Національної поліції у Харківській області, передають Українські Новини.

"Повідомлення про загрозу вибуху в 23 торгових центрах, а також аеропорту та на залізничному вокзалі надійшло на електронну пошту поліції 23 травня близько 17:30", - сказано в ньому.

На місце події виїхали слідчо-оперативні групи підрозділів поліції, а також фахівці вибухотехнічного управління та кінологи.

На даний момент проводиться евакуація громадян, а також огляд приміщень і прилеглої території.

Як повідомляли Українські Новини, невідомий у четвер повідомив про мінування міжнародного аеропорту "Одеса", трьох торгово-розважальних центрів, 3 лікарень та пологового будинку в Одесі.

У Харкові евакуювали людей з 19 торгових центрів.

Також в Кривому Розі повідомили про мінування будинку батьків Зеленського, 5 лікарень і 9 багатоповерхівок.