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23 травня 2019, четвер, 20:59 29
Події 2019-05-23T22:51:15+03:00
Українські Новини
В Одесі евакуюють людей з пологового будинку, лікарень і торгових центрів

В Одесі евакуюють людей з пологового будинку, лікарень і торгових центрів

Мінування. Фото: npu.gov.ua
Мінування. Фото: npu.gov.ua

Невідомий у четвер повідомив про замінування міжнародного аеропорту "Одеса", трьох торгово-розважальних центрів, 3 лікарень і пологового будинку в Одесі.

Про це повідомила прес-служба Управління Національної поліції в Одеській області, передають Українські Новини.

Повідомлення про мінування надійшло на електронну пошту Нацполіціі.

"Увага, протягом доби вибухи стануться в торгових центрах Одеси "Панорама", "Афіна", "Рів'єра", в будівлі одеського міжнародного аеропорту. У трьох лікарнях Одеси і центральному пологовому будинку. За обвуглені трупи дітей дякуйте педофілу-зраднику Ігорю Бомбушкарю", - сказано в анонімному повідомленні.

Проводяться заходи щодо евакуації людей.

Як повідомляли Українські Новини, літак з Борисполя до Єгипту екстрено сів в Одесі через повідомлення про бомбу на борту, а невідомі "замінували" аеропорт "Одеса".

Також у Харкові евакуювали людей з 19 торгових центрів.

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