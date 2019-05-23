В Одесі евакуюють людей з пологового будинку, лікарень і торгових центрів

Невідомий у четвер повідомив про замінування міжнародного аеропорту "Одеса", трьох торгово-розважальних центрів, 3 лікарень і пологового будинку в Одесі.

Про це повідомила прес-служба Управління Національної поліції в Одеській області, передають Українські Новини.

Повідомлення про мінування надійшло на електронну пошту Нацполіціі.

"Увага, протягом доби вибухи стануться в торгових центрах Одеси "Панорама", "Афіна", "Рів'єра", в будівлі одеського міжнародного аеропорту. У трьох лікарнях Одеси і центральному пологовому будинку. За обвуглені трупи дітей дякуйте педофілу-зраднику Ігорю Бомбушкарю", - сказано в анонімному повідомленні.

Проводяться заходи щодо евакуації людей.

Як повідомляли Українські Новини, літак з Борисполя до Єгипту екстрено сів в Одесі через повідомлення про бомбу на борту, а невідомі "замінували" аеропорт "Одеса".

Також у Харкові евакуювали людей з 19 торгових центрів.