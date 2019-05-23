Нацполіція втратила низку доказів у справах про замах на активістів

Національна поліція заявляє про зникнення низки речових доказів у справах про замах на активістів в Одеській області, в той час як з 2014 року поліція відкрила 144 кримінальні провадження нападів на активістів і журналістів.\r\nПро це на останньому засіданні Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з розслідування нападу на виконуючу обов'язки керуючого справами мерії Херсона, антикорупційну активістку Катерину Гандзюк повідомив заступник голови Національної поліції - начальник Головного слідчого управління Віталій Невгад, передають Українські Новини.\r\n"Так, такий факт (зникнення речових доказів) дійсно має місце. Правоохоронцями було проведено службове розслідування. За результатами службового розслідування ряд співробітників був звільнений з органів Національної поліції. Матеріали і висновки службового розслідування направлені по територіальності в ГБР, яким у свій час внесено відомості до ЄРДР та розпочато розслідування. Якщо буде встановлено, що дії співробітників поліції мають ознаки складу злочину, вони будуть нести кримінальну відповідальність", - сказав він.\r\nПри цьому Невгад зазначив, що втрата речових доказів стосується 3 кримінальних проваджень.\r\n"Мається на увазі три кримінальні провадження щодо епізоду, який об'єднаний в одне кримінальне провадження... Крім ситуації в Одесі фактично нами не було встановлено фактів відсутності або кримінальних проваджень або речових доказів", - підкреслив він.\r\nКрім цього, глава ТСК Борислав Береза зазначив, що має намір направити в Нацполіцію повідомлення для розслідування фактів систематичного зникнення протягом 3 років речових доказів по справі активістки Валентини Макарової в Києві.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, справа по вбивству антикорупційної активістки Гандзюк було передано з Херсонського міського суду до суду іншої області.\r\nРаніше Шевченківський районний суд Києва заарештував підозрюваного в причетності до вбивства Гандзюк Олексія Левіна.\r\nСуд відпустив з-під варти Ігоря Павловського, підозрюваного в причетності до вбивства антикорупційної активістки Катерини Гандзюк і відправив під домашній арешт.