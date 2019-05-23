Нацполіція втратила низку доказів у справах про замах на активістів

Національна поліція заявляє про зникнення низки речових доказів у справах про замах на активістів в Одеській області, в той час як з 2014 року поліція відкрила 144 кримінальні провадження нападів на активістів і журналістів.

Про це на останньому засіданні Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з розслідування нападу на виконуючу обов'язки керуючого справами мерії Херсона, антикорупційну активістку Катерину Гандзюк повідомив заступник голови Національної поліції - начальник Головного слідчого управління Віталій Невгад, передають Українські Новини.

"Так, такий факт (зникнення речових доказів) дійсно має місце. Правоохоронцями було проведено службове розслідування. За результатами службового розслідування ряд співробітників був звільнений з органів Національної поліції. Матеріали і висновки службового розслідування направлені по територіальності в ГБР, яким у свій час внесено відомості до ЄРДР та розпочато розслідування. Якщо буде встановлено, що дії співробітників поліції мають ознаки складу злочину, вони будуть нести кримінальну відповідальність", - сказав він.

При цьому Невгад зазначив, що втрата речових доказів стосується 3 кримінальних проваджень.

"Мається на увазі три кримінальні провадження щодо епізоду, який об'єднаний в одне кримінальне провадження... Крім ситуації в Одесі фактично нами не було встановлено фактів відсутності або кримінальних проваджень або речових доказів", - підкреслив він.

Крім цього, глава ТСК Борислав Береза зазначив, що має намір направити в Нацполіцію повідомлення для розслідування фактів систематичного зникнення протягом 3 років речових доказів по справі активістки Валентини Макарової в Києві.

Як повідомляли Українські Новини, справа по вбивству антикорупційної активістки Гандзюк було передано з Херсонського міського суду до суду іншої області.

Раніше Шевченківський районний суд Києва заарештував підозрюваного в причетності до вбивства Гандзюк Олексія Левіна.

Суд відпустив з-під варти Ігоря Павловського, підозрюваного в причетності до вбивства антикорупційної активістки Катерини Гандзюк і відправив під домашній арешт.