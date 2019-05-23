Петиція про відставку Зеленського набрала потрібну кількість голосів всього за добу

Електронна петиція до Президента Володимира Зеленського про його відставку набрала за добу необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

Про це свідчать дані на сайті Президента, передають Українські Новини.

Вона була зареєстрована 22 травня Максимом Безруком і в четвер, 23 травня, набрала понад 30 тис. голосів.

"Шановний Володимир Олександрович, голосування за Вас у більшості своїй було протестним голосуванням. Насправді Ви не маєте підтримки 73% виборців. Ваше обличчя зовсім не об'єднує більшість українців, які мають різні, почасти діаметрально протилежні погляди і бажання", - написано в ній.

Наголошується, що Зеленський консолідував протест, не даючи конкретних обіцянок і політичних орієнтирів, в той час як після інавгурації, він не можете не мати конкретного шляху.

Автор заявляє, що перші заяви і дії Президента розчаровують виборців і розбивають цю тимчасову ситуативну народну консолідацію.

"Складається неприпустима ситуація, коли "слуга народу" не має моральних зобов'язань перед своїм народом, сформованих у передвиборчому процесі. Тому ми, народ України, вимагаємо Вашої негайної відставки з посади Президента України!" - зазначено в петиції.

Адміністрація Президента повинна приступити до розгляду петиції протягом 3 робочих днів і оприлюднити відповідь Зеленсикого протягом 10 робочих робочих днів після цього.

Як повідомляли Українські Новини, сторінка АП Зеленського у Facebook стала недоступна 23 травня.

Раніше сайт АП оновили під Президента Зеленського.