Зливи і шквальний вітер накриють більшість областей перед вихідними

24 травня в Києві мінлива хмарність, короткочасний дощ, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 градусів, вдень +24...+26 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями град, вітер північно-західний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +15...+22 градуси.

У Карпатах короткочасний дощ, температура вночі +5...+10 градусів, вдень +10...+15 градусів.

У Моршині короткочасний дощ, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +17...+19 градусів.

У Трускавці короткочасний дощ, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +16...+18 градусів.

У Сваляві короткочасний дощ, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +18...+20 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями гроза, вітер південний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +20...+26 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, тільки у Вінницькій і Черкаській областях протягом доби короткочасний дощ, місцями гроза, вітер південний, 5-10 м/з, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +21...+26 градусів.

На сході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза, вітер південний, 5-10 м/з, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +22...+27 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза, вітер південний, 5-10 м/з, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +20...+26 градусів.

У Криму мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +21...+26 градусів.

У Ялті вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Температура вночі +13...+15 градусів, вдень +23...+25 градусів.

Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні всією Україною пройдуть дощі, місцями з грозами і градом.

Раніше українців попередили про сильні дощі, грози і пориви вітру.

Тим часом град і шквальний вітер перекинуться на більшу частину України: синоптик дала прогноз на тиждень.