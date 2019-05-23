Зливи і шквальний вітер накриють більшість областей перед вихідними

24 травня в Києві мінлива хмарність, короткочасний дощ, вітер південний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +14...+16 градусів, вдень +24...+26 градусів.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями град, вітер північно-західний, 5-10 м\/с, місцями шквали 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +15...+22 градуси.\r\nУ Карпатах короткочасний дощ, температура вночі +5...+10 градусів, вдень +10...+15 градусів.\r\nУ Моршині короткочасний дощ, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +17...+19 градусів.\r\nУ Трускавці короткочасний дощ, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +16...+18 градусів.\r\nУ Сваляві короткочасний дощ, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +18...+20 градусів.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями гроза, вітер південний, 5-10 м\/с, місцями пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +20...+26 градусів.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, тільки у Вінницькій і Черкаській областях протягом доби короткочасний дощ, місцями гроза, вітер південний, 5-10 м\/з, вдень місцями пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +21...+26 градусів.\r\nНа сході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза, вітер південний, 5-10 м\/з, вдень місцями пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +22...+27 градусів.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза, вітер південний, 5-10 м\/з, вдень місцями пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +20...+26 градусів.\r\nУ Криму мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, вітер південний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +21...+26 градусів.\r\nУ Ялті вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Температура вночі +13...+15 градусів, вдень +23...+25 градусів.\r\nКарта: Укргідрометцентр\r\nЯк повідомляли Українські Новини, сьогодні всією Україною пройдуть дощі, місцями з грозами і градом.\r\nРаніше українців попередили про сильні дощі, грози і пориви вітру.\r\nТим часом град і шквальний вітер перекинуться на більшу частину України: синоптик дала прогноз на тиждень.