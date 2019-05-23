підписатися на розсилку
26 26.4
28.85 29.5
˟
23 травня 2019, четвер, 17:14 11 Карта
Життя 2019-05-23T17:23:35+03:00
Українські Новини
Зливи і шквальний вітер накриють більшість областей перед вихідними

Зливи і шквальний вітер накриють більшість областей перед вихідними

Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

24 травня в Києві мінлива хмарність, короткочасний дощ, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 градусів, вдень +24...+26 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями град, вітер північно-західний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +15...+22 градуси.

У Карпатах короткочасний дощ, температура вночі +5...+10 градусів, вдень +10...+15 градусів.

У Моршині короткочасний дощ, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +17...+19 градусів.

У Трускавці короткочасний дощ, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +16...+18 градусів.

У Сваляві короткочасний дощ, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +18...+20 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями гроза, вітер південний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +20...+26 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, тільки у Вінницькій і Черкаській областях протягом доби короткочасний дощ, місцями гроза, вітер південний, 5-10 м/з, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +21...+26 градусів.

На сході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза, вітер південний, 5-10 м/з, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +22...+27 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза, вітер південний, 5-10 м/з, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +20...+26 градусів.

У Криму мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +21...+26 градусів.

У Ялті вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Температура вночі +13...+15 градусів, вдень +23...+25 градусів.

Карта: УкргідрометцентрКарта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні всією Україною пройдуть дощі, місцями з грозами і градом.

Раніше українців попередили про сильні дощі, грози і пориви вітру.

Тим часом град і шквальний вітер перекинуться на більшу частину України: синоптик дала прогноз на тиждень.

Більше новин про: Прогноз погоди погода в Україні погода в Києві

Архів
Новини
В аеропорту "Київ" відкрився оновлений термінал А 17:51
Для виконання плану закачування газу "Нафтогазу" потрібен $1 млрд 17:50
У Чернівцях віруючі УПЦ вийшли на хресну ходу і молитовне стояння біля обладміністрації 17:35
Портнов просить ДБР відкрити справу про відмивання Порошенком коштів через офшори 17:35
Зеленський запропонував придумати стартап "без рамок" для Адміністрації Президента 17:31
більше новин
Місія МВФ скорочує графік роботи в Україні і не переглядатиме програму співпраці 09:45
Зеленський осоромився - допустив помилку в указі у власному прізвищі 11:47
В ЄС ввели остаточну заборону на одноразовий пластик 09:26
Сьогодні день Миколая Чудотворця: народні традиції і прикмети святкування 06:00
"Енергоатом" наполягає на своєчасній реалізації реформи ринку, - Сергій Бєдін 11:47
більше новин
Місія МВФ скорочує графік роботи в Україні і не переглядатиме програму співпраці 09:45
Зеленський призначив друга дитинства Баканова першим заступником голови СБУ 12:40
Рада відмовилася розглядати зміни до закону про вибори 14:21
По проваленому Радою закону Зеленського про вибори його партія повинна була отримати одноосібну більшість 20:13 Інфографіка
Указ про розпуск Ради і дострокові вибори набув чинності 08:42 Документ
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok