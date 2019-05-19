Град и шквальный ветер перебросятся на большую часть Украины: синоптик дала прогноз на неделю

В понедельник погода особенно не изменится. Дожди с грозами 20 мая пройдут на западе, а также в Винницкой, Житомирской и Одесской области.\r\nОб этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.\r\n"На западе, в Винницкой, Житомирской и местами в Одесской области возможны сильные ливни, шквалистое усиление ветра, локально вероятен град. Осторожно!", - предупредила синоптик.\r\nПо словам Диденко, на остальной территории Украины - сухо и солнечно, преобладать в будет очень теплая, жаркая, погода.\r\n"В течение дня +22...+28, на юге и востоке +27...+32 градуса. В Киеве завтра будет без осадков, +25...+27 градусов", - написала Диденко.\r\nПри этом сразу после понедельника погода в большинстве областей Украины ухудшится.\r\n"21-22 мая дожди с грозами постепенно распространятся на большую часть территории, температура воздуха снизится. Синоптические изменения могут повлиять на самочувствие, самообладание и настроение. Не поддавайтесь", - посоветовала синоптик.\r\nДиденко уточнила, что такая погода - временная.\r\nКарта: Наталья Диденко\/Facebook\r\nКак сообщали Українські Новини, в Ровенской области ливень затопил дворы и улицы.\r\nТакже 20 мая состоится инаугурация новоизбранного Президента Владимира Зеленского.