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19 мая 2019, воскресенье, 11:58 3064 Карта
Жизнь 2019-05-19T12:01:21+03:00
Українські Новини
Град и шквальный ветер перебросятся на большую часть Украины: синоптик дала прогноз на неделю

Град и шквальный ветер перебросятся на большую часть Украины: синоптик дала прогноз на неделю

Ливень. Фото: pixabay
Ливень. Фото: pixabay

В понедельник погода особенно не изменится. Дожди с грозами 20 мая пройдут на западе, а также в Винницкой, Житомирской и Одесской области.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"На западе, в Винницкой, Житомирской и местами в Одесской области возможны сильные ливни, шквалистое усиление ветра, локально вероятен град. Осторожно!", - предупредила синоптик.

По словам Диденко, на остальной территории Украины - сухо и солнечно, преобладать в будет очень теплая, жаркая, погода.

"В течение дня +22...+28, на юге и востоке +27...+32 градуса. В Киеве завтра будет без осадков, +25...+27 градусов", - написала Диденко.

При этом сразу после понедельника погода в большинстве областей Украины ухудшится.

"21-22 мая дожди с грозами постепенно распространятся на большую часть территории, температура воздуха снизится. Синоптические изменения могут повлиять на самочувствие, самообладание и настроение. Не поддавайтесь", - посоветовала синоптик.

Диденко уточнила, что такая погода - временная.

Карта: Наталья Диденко/FacebookКарта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, в Ровенской области ливень затопил дворы и улицы.

Также 20 мая состоится инаугурация новоизбранного Президента Владимира Зеленского. 

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