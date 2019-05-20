Украинцев предупредили о сильных дождях, грозах и порывах ветра

Сегодня, 20 мая, в некоторых областях Украины ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.\r\nТак, сообщается, что непогода коснется Винницкой области и западных областей.\r\n"По данным УкрГидрометцентра, 20 мая в западных областях и в Винницкой области грозы, порывы ветра и шквалы 15-20 м\/с, в Карпатах и Прикарпатье днем значительные дожди (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.\r\nКак сообщали Українські Новини, 20 мая в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с, температура ночью +13...+15 градусов, днем +25...+27 градусов.\r\nРанее мощный ливень затопил улицы и дворы в Ровенской области.