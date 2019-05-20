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20 мая 2019, понедельник, 13:53 45
Общество 2019-05-20T14:00:07+03:00
Українські Новини
Украинцев предупредили о сильных дождях, грозах и порывах ветра

Украинцев предупредили о сильных дождях, грозах и порывах ветра

Ветер. Фото: Gismeteo
Ветер. Фото: Gismeteo

Сегодня, 20 мая, в некоторых областях Украины ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, сообщается, что непогода коснется Винницкой области и западных областей.

"По данным УкрГидрометцентра, 20 мая в западных областях и в Винницкой области грозы, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах и Прикарпатье днем значительные дожди (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, 20 мая в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, температура ночью +13...+15 градусов, днем +25...+27 градусов.

Ранее мощный ливень затопил улицы и дворы в Ровенской области.

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