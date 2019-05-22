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22 мая 2019, среда, 14:07 526
Жизнь 2019-05-22T14:07:59+03:00
Українські Новини
Завтра по всей Украине пройдут дожди, местами с грозами и градом

Завтра по всей Украине пройдут дожди, местами с грозами и градом

Дождь. Фото: reading
Дождь. Фото: reading

23 мая в Киеве переменная облачность, кратковременные дожди, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +23…+25 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, кратковременные дожди, в Закарпатье существенные дожди, местами грозы, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +17…+22 градуса.

В Карпатах кратковременные дожди, температура ночью +8…+13 градусов, днем +12…+17 градусов.

В Моршине кратковременные дожди, температура ночью +10…+12 градусов, днем +16…+18 градусов.

В Трускавце кратковременные дожди, температура ночью +10…+12 градусов, днем +16…+18 градусов.

В Сваляве существенные дожди, температура ночью +12…+14 градусов, днем +16…+18 градусов.

На севере Украины переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +20…+26 градусов.

В центре Украины переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, кое-где град, ветер западный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +20…+26 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, кое-где град, ветер западный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +20…+26 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +23…+28 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +23…+28 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +13…+15 градусов, днем +24…+26 градусов.

Как сообщали Українські Новини, егодня почти на всей территории Украины пройдут грозы, местами – с градом.

Тем временем, сегодня отмечают День Николая Чудотворца.

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