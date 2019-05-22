Завтра по всей Украине пройдут дожди, местами с грозами и градом

23 мая в Киеве переменная облачность, кратковременные дожди, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +23…+25 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, кратковременные дожди, в Закарпатье существенные дожди, местами грозы, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +17…+22 градуса.\r\nВ Карпатах кратковременные дожди, температура ночью +8…+13 градусов, днем +12…+17 градусов.\r\nВ Моршине кратковременные дожди, температура ночью +10…+12 градусов, днем +16…+18 градусов.\r\nВ Трускавце кратковременные дожди, температура ночью +10…+12 градусов, днем +16…+18 градусов.\r\nВ Сваляве существенные дожди, температура ночью +12…+14 градусов, днем +16…+18 градусов.\r\nНа севере Украины переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +20…+26 градусов.\r\nВ центре Украины переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, кое-где град, ветер западный, 5-10 м\/с, местами шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +20…+26 градусов.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, кое-где град, ветер западный, 5-10 м\/с, местами шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +20…+26 градусов.\r\nНа юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +23…+28 градусов.\r\nВ Крыму переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +23…+28 градусов.\r\nВ Ялте без осадков. Температура ночью +13…+15 градусов, днем +24…+26 градусов.\r\nКак сообщали Українські Новини, егодня почти на всей территории Украины пройдут грозы, местами – с градом.\r\nТем временем, сегодня отмечают День Николая Чудотворца.