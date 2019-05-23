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23 травня 2019, четвер, 10:08 22 Документ
Президент 2019-05-23T10:08:27+03:00
Українські Новини
Мін'юст заявив, що не може оскаржити призначення люстрованного Богдана главою АП

Мін'юст заявив, що не може оскаржити призначення люстрованного Богдана главою АП

Андрій Богдан. Фото: facebook.сом/Андрій Богдан
Андрій Богдан. Фото: facebook.сом/Андрій Богдан

Міністерство юстиції заявляє, що не може оскаржити призначення главою Адміністрації Президента Андрія Богдана, що підпадає під дію закону України "Про очищення влади" (люстрації).

Про це йдеться у відповіді міністерства на запит Українських Новин.

Мін'юст заявляє, що Богдан підпадає під дію закону про люстрацію і не має права обіймати посаду глави Адміністрації.

У той же час міністерство заявляє, що не може на даний момент оскаржити в суді це призначення.

"Додатково повідомляємо, що у рішенні Палати Верховного Суду від 15.03.2018 по справі № 800/414/17 за позовом Міністерства юстиції України до Вищої ради правосуддя про визнання протиправним та скасування рішень, зобов'язання вчинити дії Верховний Суд зазначив, що Мін'юст не наділений повноваженнями щодо звернення з позовом до суду при забезпеченні проведення перевірки, передбаченої Законом, оскільки таке право прямо не зазначено у Положенні про Міністерство юстиції України", - сказано у відповіді на запит.

Мін'юст підкреслює, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади не є нормативно-правовими актами, вони мають інформаційний характер і не встановлюють правових норм.

Також міністерство пояснило, що імені Богдана немає в Єдиному державному реєстрі люстрованних осіб, тому що він був звільнений з посади урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики до набрання чинності закону про люстрацію.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський призначив главою Адміністрації Президента адвоката Андрія Богдана.

В 2010-2014 році Богдан обіймав посаду уповноваженого з антикорупційної політики в Кабміні Миколи Азарова.

Ця посада знаходиться в переліку посад, які підпадають під люстрацію.

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