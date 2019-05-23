Мін'юст заявив, що не може оскаржити призначення люстрованного Богдана главою АП

Міністерство юстиції заявляє, що не може оскаржити призначення главою Адміністрації Президента Андрія Богдана, що підпадає під дію закону України "Про очищення влади" (люстрації).

Про це йдеться у відповіді міністерства на запит Українських Новин.

Мін'юст заявляє, що Богдан підпадає під дію закону про люстрацію і не має права обіймати посаду глави Адміністрації.

У той же час міністерство заявляє, що не може на даний момент оскаржити в суді це призначення.

"Додатково повідомляємо, що у рішенні Палати Верховного Суду від 15.03.2018 по справі № 800/414/17 за позовом Міністерства юстиції України до Вищої ради правосуддя про визнання протиправним та скасування рішень, зобов'язання вчинити дії Верховний Суд зазначив, що Мін'юст не наділений повноваженнями щодо звернення з позовом до суду при забезпеченні проведення перевірки, передбаченої Законом, оскільки таке право прямо не зазначено у Положенні про Міністерство юстиції України", - сказано у відповіді на запит.

Мін'юст підкреслює, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади не є нормативно-правовими актами, вони мають інформаційний характер і не встановлюють правових норм.

Також міністерство пояснило, що імені Богдана немає в Єдиному державному реєстрі люстрованних осіб, тому що він був звільнений з посади урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики до набрання чинності закону про люстрацію.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський призначив главою Адміністрації Президента адвоката Андрія Богдана.

В 2010-2014 році Богдан обіймав посаду уповноваженого з антикорупційної політики в Кабміні Миколи Азарова.

Ця посада знаходиться в переліку посад, які підпадають під люстрацію.