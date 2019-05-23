ОСМД смогут подавать заявки в Фонд энергоэффективности с июля

Государственное учреждение "Фонд энергоэффективности" планирует принимать заявки на получение компенсаций проведения энергоэффективных мероприятий от объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) с июля.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщила директор учреждения Юлия Головатюк-Унгуряну.

По состоянию на текущий момент Фонд энергоэффективности проводит общественное обсуждение проекта программы - документа, который будет определять условия и порядок предоставления грантов ОСМД.

"Планируем после завершения обсуждения проекта программы с общественностью подавать ее для утверждения на следующее заседание Наблюдательного совета, которое состоится в июне. Соглашения с Международной финансовой корпорацией и банками-партнерами будут подписаны в июле. Именно после этого мы планируем принимать заявки", - сказала Головатюк-Унгуряну.

По ее словам, ОСМД смогут получить компенсацию расходов на 2 вида проектов - "Легкий" и "Комплексный".

В пакет "Легкий" в качестве обязательных элементов входят установление домового счетчика тепла, установление индивидуального теплового пункта, балансировка системы отопления и другие мероприятия.

Сумма возмещения за этот пакет, по словам директора Фонда энергоэффективности, составит 40% от стоимости проведенных работ.

Пакет "Комплексный" включает в себя мероприятия пакета "Легкий", а еще утепление ограждающих конструкций, замену или ремонт окон в местах общего пользования и еще целый ряд мероприятий по энергоэффективности.

Грант для ОСМД по данному пакету будет составлять 50%.

"Также было принято решение о дополнительном гранте в размере 20% от стоимости проекта для первых 300 проектов", - подчеркнула Головатюк-Унгуряну.

Также ОСМД будет компенсироваться 70% от стоимости энергоаудита.

По словам Головатюк-Унгуряну, Фонд энергоэффективности сможет обрабатывать 3 тыс. заявок в год.

Как сообщали Українськi Новини, 28 марта государственное учреждение "Фонд энергоэффективности" и Международная финансовая корпорация (МФК, IFC) подписали соглашение с Укргазбанком об участии банка в финансировании проектов фонда.

Соглашение запустило процесс получения грантового финансирования проектов тестовой программы модернизации объединений совладельцев многоквартирных домов "первые ласточки".

Государственный бюджет на 2019 год предусматривает выделение 1,6 млрд гривен на финансирование государственного учреждения "Фонд энергоэффективности".

в декабре 2018 года Украина и ЕС договорились о выделении 54 млн евро на финансирование Фонда энергоэффективности, а в начале прошлого года было подписано соглашение о выделении 50 млн евро на финансирование.

Президент Петр Порошенко одобрил создание Фонда энергоэффективности в июле 2017 года, официально учреждение было зарегистрировано в июле 2018 года.