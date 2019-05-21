Фонд энергоэффективности был зарегистрирован как государственное учреждение в конце июля 2018 года. В декабре началась тестовая программа фонда "Первые ласточки" - было отобрано 15 объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), которые пошагово тестировать процедуры получения грантов. Параллельно руководство учреждения с экспертами и международными донорами разрабатывает Программу Фонда ЭЭ, которая будет определять условия и порядок предоставления грантов ОСМД.

О продуктах фонда, особенностях его сотрудничества с ОСМД и о ходе программы "Первые ласточки" Українські Новини поговорили с директором Фонда энергоэффективности Юлией Головатюк-Унгуряну.

Продукты Фонд энергоэффективности будет предлагать для ОСМД?

Ключевой продукт Фонда энергоэффективности - это гранты для ОСМД. Грант - это частичная компенсация расходов, ОСМД тратит на реализацию энергоэффективных проектов.

Сегодня ОСМД могут получить компенсацию расходов на 2 вида проектов - "Легкий" и "Комплексный". Пакеты - это комплекс мероприятий по энергоэффективности. Каждый пакет содержит основные и дополнительные меры.

Так, в пакет "Легкий" в качестве обязательных элементов входят установление домового счетчика тепла, установление индивидуального теплового пункта, балансировка системы отопления и другие мероприятия. Он менее затратный и сумма возмещения за этот пакет составит около 500 тыс. гривен.

Пакет "Комплексный" включает в себя мероприятия пакета "Легкий", а еще утепление ограждающих конструкций, замену или ремонт окон в местах общего пользования и еще целый ряд мероприятий по энергоэффективности. Здесь уже речь идет о возмещении на уровне 5 - 6 млн гривен. Подробно прочитать о каждом из проектов можно на сайте нашего учреждения. Сейчас программа фонда находится на этапе разработки и утверждения, поэтому эксперты имеют разные видения относительно включения дополнительных мероприятий к проектам. Например, эксперты обсуждали, является ли промывание системы отопления дома энергоэффективным мероприятием. Точный перечень мероприятий, которые войдут в каждого из пакетов будет определен после завершения общественного обсуждения проекта программы.

Отмечу, что Фонд энергоэффективности будет иметь возможность дополнять пакеты новыми мерами и новыми элементами. Возможно, в перспективе появятся мероприятия, связанные с альтернативной энергетикой.

Какими ориентировочно будут размеры грантов?

На сегодняшний день есть решение Координационного совета доноров, который принимает решение по грантам и в который входят основатели фонда, по основной части мероприятий. Это 40% для пакета мероприятий "Легкий" и 50% для пакета "Комплексный". Также было принято решение о дополнительном гранте в размере 20% от стоимости проекта для первых 300 проектов.

Если говорить о других мерах, то мы совместно с Минрегионом и Международной финансовой корпорацией прорабатываем позицию относительно размеров компенсации за энергоаудит и разработку проектно-сметной документации. Есть разные подходы и надо быть очень осторожными, потому что мы влияем на рынок. Важно все правильно урегулировать, чтобы не завысить цены. На следующем заседании Координационного совета грантовая политика должна быть утверждена более детально.

Такой подход присутствует в аналогичных фондах, работающих в странах Европейского Союза. Например, "теплые кредиты" имеют легкую процедуру: человек берет кредит, покупает материалы и получает компенсацию. У нас же подход комплексный, поэтому и процедура сложнее. На этом настаивал ЕС.

В прошлом году было заключено 2 финансовых соглашения между Украиной и ЕС. По этим соглашениям ЕС выделяет 80 млн евро на финансирование Фонда энергоэффективности, немецкое правительство - 20 млн евро. Вся эта сумма идет на финансирование грантов. Такой объем финансирования был предоставлен на условиях создания учреждения, которое руководствуется правилами корпоративного управления, и внедрения комплексных мероприятий. Для эффективной работы необходимо применять комплекс мероприятий, должна быть взаимосвязанная система, которая дает максимальный эффект.

Например, если мы по программе "теплые кредиты" можем приобрести и установить в места общего пользования окна, то это не значит, что будет получен какой-то эффект, кроме комфорта. Это не значит, что жильцы дома начнут экономить энергоресурсы. Для того, чтобы иметь энергоэффективный эффект, нужно иметь в доме счетчик и ИТП с температурным регулированием. В отличие от этого, в меры пакета "Легкий" включено обязательное установление счетчика и ИТР, если его нет. Его можно дополнять установкой окон, заменой радиаторов, промывкой системы отопления, и тому подобное.

Если говорить о подходах к стимулированию энергоэффективности в Европе, то на опыт каких стран мы опираемся?

В Украине есть свой путь, который мы должны пройти, учитывая опыт других стран. Думаю, это более практично. Если сравнивать Закон "О Фонде энергоэффективности" и процедуры, прописанные в нем, то они отличаются от того, как это работает, например, в Польше или Литве.

Фонд в Польше - это подразделение банка, где работает всего 2 человека. В латвийском фонде в штате работает около 35 человек, и они обрабатывают около 500 заявок в год. Бизнес-процессы в них построены совсем по-другому, чем у нас, только потому, что так предусмотрено законодательством. Эксперты разрабатывали и адаптировали хенд-бук, на основе которого мы разрабатываем программы. И даже в нем есть много элементов, которые необходимо структурировать согласно с украинским законодательством. Сейчас мы должны вместе с экспертами оценить вероятность установления требований к оборудованию, как это есть, например, в Латвии. Подход может быть абсолютно разным, но мы должны исходить из той практики и реалий, которые есть в Украине. Нет необходимости копировать.

Также мы обсуждали необходимость установления норм соответствия. В Европе начинали с того, что ориентировались на конкретный стандарт (в украинской аналогии - строительные нормы) и устанавливали, что дома, построенные до определенного года, не имеют права участвовать в программах местных фондов.

Мы некоторые трудности в этом вопросе. В 2007 году был введен ГСН, которым были повышены стандарты энергоэффективности в зданиях. Но есть дома, построенные по старым стандартам и введеные в эксплуатацию после 2007 года. Даже не в каждом новом доме есть ИТП, а часть домов вводилась в эксплуатацию с нарушениями. Собственно, сейчас мы строим свое видение этих процессов. Хочу подчеркнуть, что мы открыты для советов и предложений. Рынок покажет нам, что еще нужно добавить. К тому же, в программу будут со временем вноситься изменения. Фонд - это площадка, с которой должно начаться развитие отрасли. Мы сможем давать рекомендации профильному министерству об изменениях в стандартах. Это может касаться целой отрасли. Сейчас, например, идет научная разработка по установлению минимальных требований к энергоэффективности зданий. После этого должен будет измениться соответствующий ГСН. У нас есть требования по разработке плана энергоэффективных мероприятий (по увеличению количества домов с близким к нулевому уровню потребления энергии). Когда это все будет реализовано, мы сможем разработать продукт, который подойдет для домов с близким к нулевому уровню потребления.

Уже есть страны, которые пытаются модернизировать и такие дома. Но это пока только площадка для тестирования. А для нас - планы на будущее. Сейчас задача фонда - создать продукт, является критически необходимым для наших граждан. А уже потом можно будет что-то надстраивать. Первая необходимость – это модернизация и утепление.

Сейчас Фонд энергоэффективности нацелен на работу с ОСМД. Планируется в будущем работа с домами, которыми руководит управляющий?

На сегодня в Украине существует около 30 тыс. ОСМД. Стратегия Фонда ЭЭ предполагает, что мы должны выйти в среднем на 3 тыс. заявок на получение грантов от ОСМД в год. Для этого планируется разработка ІТ-платформы, что позволит получать и обрабатывать большее количество заявок. Если мы говорим о 3 тыс. заявок ежегодно - это работы на 10 лет.

Закон четко определяет, что бенефициаром фонда является совладельцы многоквартирных домов. Управляющий не сможет получить грант от фонда. Все это будет все равно через совладельцев, а единственный представитель совладельцев - это созданное от их имени юридическое лицо, то есть, ОСМД.

Но есть видение, как мы можем привлечь управляющего к программе фонда. Он может быть вовлеченным по решению совладельцев. Такие примеры в Украине уже есть в программе "теплые кредиты". Кредит привлекало ОСМД, а управляющий организовывал процесс и занимался документами.

Конечно, есть разные модели гранта. Например, в Латвии работают с муниципалитетами и управляющими. И есть интересная модель, когда после реализации проекта, когда уже прошла верификация, фонд компенсирует часть тарифа управляющего.

Мы еще далеки до этого. В среднем мы будем компенсировать около 70% за энергоаудит.

Финансирование проекта будет поэтапным. Первый этап - это когда Фонд получает заявку и проект. В заявке уже есть результаты энергоаудита. Если с документами все в порядке, то фонд сразу после одобрения заявки компенсирует расходы ОСМД на проведение энергоаудита. Сейчас мы рассматриваем формулы, чтобы четко зафиксировать предельные издержки по принципу "70%, но не более, чем".

Второй этап - это компенсация расходов на разработку проектно-сметной документации и проведение ее экспертизы. Сейчас мы рассматриваем 2 варианта реализации этого этапа. Здесь также будет устанавливаться ограничение на размер компенсации.

После завершения работ и проведения сертификации энергетической эффективности здания и обследование инженерных систем будет выплачиваться основная часть гранта в зависимости от выбранного пакета мер - это завершающий, третий этап.

Сейчас у нас действует программа Госэнергоэффективности "теплые кредиты" и ряд местных программ поддержки энергоэффективных мероприятий. Смогут ли ОСМД, которые принимают участие в программе Фонда энергоэффективности, параллельно получать компенсации по этим программам?

Пока мы не установили ограничения на участие в муниципальных программах, хотя эксперты и доноры имеют разные позиции по этому поводу. Например, ОСМД вообще сможет получить компенсацию не более чем, скажем, 60% или 70%. Но пока это дискуссионный вопрос. Муниципальные программы еще не настолько распространены, как нам бы хотелось. Скорее всего, на данном этапе от идеи установления ограничений откажутся. Другой вариант - это ограничение финансирования "на руки" или в зависимости от площади. Как, например, в программе "теплые кредиты" - не более 14 тыс. гривен из расчета на 1 квартиру для ОСМД.

Существуют детали, которые надо досогласовать, чтобы расчеты были несложными для ОСМД и одновременно удобными для администрирования внутри Фонда.

Если же говорить о софинансировании с государственной программой "теплые кредиты", таких ограничений пока нет, но запрет однозначно будет. Двойное финансирование со стороны государственного бюджета - это не правильно.

Какими будут основные технические и финансовые требования к поданным в Фонд энергоэффективности заявкам?

Первое - это подтверждение полномочий ОСМД, его юридическая регистрация. Будет рассматриваться устав на соответствие действующему законодательству, имеет ли ОСМД решение общего собрания. Это общие вещи, которые будут проверяться на начальном этапе.

Затем финансовый и технический офисы фонда проверят заявку на соответствие финансовым и техническим критериям. Технические критерии - это, в том числе, требования к проведению энергоаудита. Проверяться сертификат, рекомендательный отчет, содержащий рекомендации к проведению мероприятий. Среди ключевых критериев при рассмотрении заявки от ОСМД - наличие всех обязательных мероприятий, за исключением тех, которые имеют объективные основания для исключения. Если обязательное мероприятие безосновательно исключено из проекта - это критерий для отклонения заявки. Такая заявка будет отклонена, но ОСМД имеет право повторно ее подать. Его не ограничено в количестве поданных заявок.

Также финансовый и технический офисы будут проверять, нет ли лишних расходов в проекте. Мы будем высчитывать грант в соответствии с суммой включенных обязательных и дополнительных мероприятий. Если будут включены мероприятия, финансирование на которые не предусмотрено, то они не будут рассматриваться при расчете гранта. И, конечно, финансовый офис обязательно будет проверять все реквизиты, договоры, документы, подтверждающих проведение энергоаудита и понесенные на него расходы.

Будут критерии и к заявкам, и к проектам. Будет проверяться проектно-сметная документация и затраты на ее разработку. На финальном этапе будут аналогичные проверки.

Что должно будет сделать ОСМД при изменении сметы работ или смещении сроков их выполнения?

На выполнение работ ОСМД отводится 24 месяца. Если они не успевают, то можно будет подать заявку по специальной форме. Также в проекте программы есть форма для подачи заявки о внесении изменений в форму описания проекта. Это будет уже другая сумма гранта.

Мы обсуждали, это должно быть только в случае, если увеличивается смета, или и тогда, когда происходит уменьшение расходов. Но доработки проектно-сметной документации мы оплачивать не готовы.

Внесенные изменения также будут проверяться?

Да, конечно. Будут проверяться обязательные мероприятия - включены, и дополнительные – нет ли лишних, которые фонд не имеет права финансировать.

Что будет в случае, если окажется, что, например, работы проведены с нарушениями?

При подаче заявки подаются документы по авторскому и техническому надзору. Это означает, что определенные организации уже подтвердили, что там нарушений нет. Но, если все-таки нарушение обнаруживают, то ОСМД имеет право их исправить. Фондом предоставляется возможность исправить недостатки в пределах срока, отведенного на проведение работ. Если же срок реализации проекта вышел, то дополнительно предоставляться еще 3 месяца на исправление недостатков. Если этого не будет сделано, то такой проект не пройдет верификацию и не получит компенсацию части понесенных расходов.

На какую экономию в итоге могут рассчитывать ОСМД?

Сейчас у нас есть только ориентировочные расчеты, и они очень варьируются. Есть дома с "перетопом", есть дома с "недотопом", и в каждом из них эти показатели будут отличаться. По ориентировочным расчетам, пакет "Легкий" может давать в среднем 20% экономии на отоплении. Если мы говорим о пакете "Комплексный", то экономия на отоплении может достичь и 60%. В общем, согласно закону, среднее уменьшение потребления по совокупности всех проектов должно достичь 20%. Но каждый из пакетов мер будет иметь свою экономию.

Если говорить об экономии на платежках, то есть разные примеры. Так, мы посещали ОСМД "Гашека, 18" в Киеве, принимавшее участие в программе "теплые кредиты" и в муниципальной программе "70 на 30". Проекты они реализовывали поэтапно в течение 3 лет. Их платежки на отопление уменьшились в 4 раза. Конечно, если мы говорим о совокупном потреблении всех ресурсов, то там цифры меньшие.

Такой высокий уровень экономии может быть в тех домах, которые находятся рядом с теплоцентралями и к которым попадает более горячий носитель. В домах, в которых холодно, эффект будет другой. В этих домах экономия будет меньше, но они станут более комфортными для проживания.

Через какой промежуток времени ОСМД придется задуматься о проведении новой термомодернизации?

Есть закон об архитектурной деятельности, которым установлены требования к обследованию прочности конструкций. То есть, перед тем, как прикрепить теплоизолирующий материал на стену, нужно убедиться, что она не разрушится. Термомодернизация сама по себе помогает продлить срок жизни дома. Если все мероприятия проведены качественно, то это их может хватить на 25-30 лет в зависимости от материалов.

Если мы говорим о системе отопления или горячего водоснабжения, то это зависит от оборудования, которое приобретается и устанавливается. В среднем, думаю, можно говорить о сроке 20-25 лет.

На каком этапе сейчас находятся ОСМД по программе "Первые ласточки"?

Это на самом деле интересный опыт, который уже помог нам скорректировать проект программы. Мы тестируем как саму программу, ее суть, так и процедуры. Уже проводится оценка первых заявок по процедуре. Отобранные ОСМД подают заявки через банк-партнер. Банк уже переслал документы, фонд будет их оценивать.

На данном этапе мы увидели, что не каждое ОСМД, даже если мы говорим об объединениях с программы "Первые ласточки", готово к внедрению проектов. ОСМД из Одессы, например, до сих пор думает над участием в программе. Они ожидали, что Фонд энергоэффективности будет давать 100% компенсации, тогда как мы готовы профинансировать 80% от стоимости работ. Позиция доноров такова, что это не должно быть благотворительностью. Есть дом, который по непонятным причинам отказался от участия в программе. Эту ситуацию мы будем исследовать и делать выводы.

По программе "Первые ласточки" мы уже увидели проблемы с рынком энергоаудиторов: они не готовы. Поэтому здесь придется поработать, чтобы помочь сформировать рынок. На самом деле решение о запуске "Первых ласточек" было правильным. Когда запустится полноценная программа, мы продолжим исследовать ситуацию и делать выводы о работе.

По Вашим прогнозам, когда будет принята программа Фонда энергоэффективности и когда ОСМД, которые не входят в тестовой проект, смогут подавать свои заявки?

Сейчас мы проводим общественное обсуждение проекта программы. 13 мая состоялось одно из обсуждений с экспертами. 20 мая мы провели рабочую встречу в Реанимационном пакете реформ. Также планируется обсуждение проекта программы с ОСМД и, ориентировочно, 3 июня, состоится обсуждение с муниципалитетами. Это будет стартовая точка начала сотрудничества с ОТГ, органами местного самоуправления, облгосадминистрациями в части адаптации местных программ к требованиям Фонда энергоэффективности. Мы ожидаем предложения и дополнения.

Планируем после завершения обсуждения проекта программы с общественностью подавать ее для утверждения на следующее заседание Наблюдательного совета, которое состоится в июне. Соглашения с Международной финансовой корпорацией и банками-партнерами будут подписаны в июле. Именно после этого мы планируем принимать заявки.

После утверждения проекта программы начнется масштабная работа в регионах: тренинги, семинары, разъяснения для того, чтобы программы на местах были правильно структурированы. Важно проговорить потребности ОСМД на местах. Думаем, будет целесообразно компенсировать проценты по кредитам по пакету "Комплексный". Например, во время действия в Луцке местной программы компенсации процентов по кредитам, гораздо активнее велась работа по реализации проектов термомодернизации в ОСМД. Потому что для объединения труднее пройти именно период до получения гранта. В этот период очень важно внести свой вклад совместно с муниципалитетом. Поэтому очень просим представителей органов местного самоуправления подумать над таким элементом поддержки ОСМД.