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23 травня 2019, четвер, 11:00 15
Європа 2019-05-23T12:15:02+03:00
Українські Новини
Білорусь зняла обмеження на експорт нафтопродуктів

Білорусь зняла обмеження на експорт нафтопродуктів

Нафта. Фото: fdlx.com
Нафта. Фото: fdlx.com

Білорусь зняла обмеження на експорт нафтопродуктів, які вводилися у зв'язку з надходженням неякісної нафти з Росії.

Про це йдеться в повідомленні Білоруського телеграфного агентства БЕЛТА з посиланням на голову концерну "Белнефтехим" Андрія Рибакова, передають Українські Новини.

"Заборону на експорт повністю знято, є тільки одне зобов'язання - це забезпечення внутрішнього ринку в повному обсязі", - сказав Андрій Рибаков.

За його словами, наразі внутрішній ринок країни повністю забезпечений якісним паливом.

Як повідомляли Українські Новини, Білорусь відновила постачання бензину та дизпалива в Україну і Польщу.

Раніше Росія заборонила експортувати нафту в Україну.

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