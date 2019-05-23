Білорусь зняла обмеження на експорт нафтопродуктів, які вводилися у зв'язку з надходженням неякісної нафти з Росії.\r\nПро це йдеться в повідомленні Білоруського телеграфного агентства БЕЛТА з посиланням на голову концерну "Белнефтехим" Андрія Рибакова, передають Українські Новини.\r\n"Заборону на експорт повністю знято, є тільки одне зобов'язання - це забезпечення внутрішнього ринку в повному обсязі", - сказав Андрій Рибаков.\r\nЗа його словами, наразі внутрішній ринок країни повністю забезпечений якісним паливом.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Білорусь відновила постачання бензину та дизпалива в Україну і Польщу.\r\n\r\nРаніше Росія заборонила експортувати нафту в Україну.\r\n