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25 апреля 2019, четверг, 15:30 327
Экономика 2019-04-25T15:30:10+03:00
Українські Новини
Беларусь возобновила поставки бензина и дизтоплива в Украину и Польшу

Беларусь возобновила поставки бензина и дизтоплива в Украину и Польшу

Нефть. Фото: fdlx.com
Нефть. Фото: fdlx.com

Беларусь возобновила поставки светлых нефтепродуктов (бензин, керосин, топливо для реактивных двигателей) в Украину и Польшу.

Об этом сообщает издание "Комсомольская правда в Беларуси", передают Українські Новини.

"25 апреля начались отгрузки светлых нефтепродуктов в Украину в объемах, пропорциональных обязательствам, сформированным действующими контрактами", - передает издание со ссылкой на "Белорусскую нефтяную компанию" (БНК).

Также отмечается, что в адрес украинских покупателей БНК поставит 32 тыс. тонн дизельного топлива и 10 тыс. тонн бензина.

Также заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов отметил, что из-за получения некачественной нефти и остановки поставок на территорию Украины и Польши компания потеряла около 100 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, Беларусь прекратила экспорт нефтепродуктов в Украину.

Также в апреле Россия запретила экспортировать нефть в Украину.

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