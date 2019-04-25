Беларусь возобновила поставки бензина и дизтоплива в Украину и Польшу

Беларусь возобновила поставки светлых нефтепродуктов (бензин, керосин, топливо для реактивных двигателей) в Украину и Польшу.\r\nОб этом сообщает издание "Комсомольская правда в Беларуси", передают Українські Новини.\r\n"25 апреля начались отгрузки светлых нефтепродуктов в Украину в объемах, пропорциональных обязательствам, сформированным действующими контрактами", - передает издание со ссылкой на "Белорусскую нефтяную компанию" (БНК).\r\nТакже отмечается, что в адрес украинских покупателей БНК поставит 32 тыс. тонн дизельного топлива и 10 тыс. тонн бензина.\r\nТакже заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов отметил, что из-за получения некачественной нефти и остановки поставок на территорию Украины и Польши компания потеряла около 100 млн долларов.\r\nКак сообщали Українські Новини, Беларусь прекратила экспорт нефтепродуктов в Украину.\r\nТакже в апреле Россия запретила экспортировать нефть в Украину.