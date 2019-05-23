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23 травня 2019, четвер, 08:25 62
Верховна Рада і партії 2019-05-23T10:15:02+03:00
Українські Новини
Представник Зеленського в Раді запропонував скоротити кількість депутатів

Представник Зеленського в Раді запропонував скоротити кількість депутатів

Руслан Стефанчук. Фото: Макс Левін/Лівий берег
Руслан Стефанчук. Фото: Макс Левін/Лівий берег

Представник Президента України Володимира Зеленського у Верховній раді Руслан Стефанчук вважає, що потрібно скоротити кількість депутатів парламенту. Про це Стефанчук розповів в інтерв'ю LB.ua.

"Сьогодні обговорюють кількість депутатів: 450 - це багато чи мало. Є європейські норми представництва. Коли нас було 52 мільйони, то було досить, а коли ми після перепису населення побачимо, що нас 30 мільйонів, то для чого нам 450 депутатів?", - розповів Стефанчук.

Так, за словами Стефанчука, норми представництва народу в парламенті порушені, тому кількість народних депутатів необхідно переглянути.

Як повідомляли Українські Новини, представник Зеленського в Раді Стефанчук "відхрестився" від зустрічей з Коломойським.

Раніше у Зеленського розповіли про запасний  план після демаршу Ради.

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