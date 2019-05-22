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22 мая 2019, среда, 18:45 204
Политика 2019-05-22T18:45:47+03:00
Українські Новини
Представитель Зеленского в Раде Стефанчук "открестился" от встреч с Коломойским

Представитель Зеленского в Раде Стефанчук "открестился" от встреч с Коломойским

Коломойский
Коломойский

Представитель Президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук никогда не встречался с бизнесменом Игорем Коломойским.

Об этом он сообщил в интервью интернет-изданию "LB.ua", передают Українськi Новини.

"Этого (сколько своих представителей заведет в партию "Слуга народа" Коломойский) я не могу вам сказать , потому что никогда с ним не встречался и не знаю, кто такие люди Коломойского. Вот, например, я его человек, если ни разу его не видел, но он назвал меня претендентом на главу Администрации Президента? Я принадлежу сам себе", - сказал Стефанчук.

Однако представитель Президента Владимира Зеленского заявил, что осознает вступление в партию "Слуга народа" связанных с Коломойским и бизнесменом Виктором Пинчуком людей.

Как сообщали Українськi Новини, у Зеленского рассказали о запасном плане после демарша Рады.

В среду Верховная Рада отказалась рассматривать изменения в избирательное законодательство.

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