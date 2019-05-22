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22 травня 2019, середа, 22:10 18
Політика 2019-05-22T22:15:05+03:00
Українські Новини
Представник Зеленського розкритикував Кабмін за прийняття непрозорих рішень в енергетиці

Представник Зеленського розкритикував Кабмін за прийняття непрозорих рішень в енергетиці

Андрій Герус. Фото: rbc.ua
Андрій Герус. Фото: rbc.ua

Представник Президента Володимира Зеленського у Кабінеті міністрів Андрій Герус розкритикував Кабмін за те, що там брали непрозорі рішення по енергетиці.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, повідомляють Українські Новини.

Сьогодні Герус вперше як представник Президента був присутній на засіданні Кабінету Міністрів України.

"На цьому засіданні розглядався важливий пакет урядових рішень у сфері енергетики, в тому числі три Постанови КМУ, які стосуються введення нового ринку електричної енергії. На жаль, це було трохи дивне засідання Кабінету Міністрів, коли одним пакетом були проголосовані рішення, які не були на Порядку дня і навіть не були озвучені з голосу. Деякі рішення, які, як потім виявилося, були прийняті, навіть не були в переліку питань, які розглядалися (і це зафіксовано)", - написав він.

Таким чином виступити на засіданні Кабінету Міністрів можливості не було. У зв'язку з тим Герус публічно висловив свої коментарі:

- деякі рішення, які сьогодні розглядалися на КМУ, очевидно, містять дискримінаційні норми, які ставлять державні компанії в гірші умови, а приватні енергетичні компанії отримують привілейоване становище. На жаль, такі рішення приймалися поспіхом ще до отримання відповідного висновку Антимонопольного комітету.

- на деякі рішення були отримані скарги від іноземних компаній, які розглядали можливість інвестувати в генеруючі потужності в Україні, що є важливим, як для залучення іноземних інвестицій, так і для демонополізації ринку. Нарікання іноземних компаній зводилися до того, що такі нові правила обмежували конкуренцію і створювали перевагу окремим локальним енергетичним компаніям.

Представник Президента в Кабміні назвав це не кращою практикою, коли "Уряд так впроваджує новий ринок електричної енергії".

"Вважаю, що такі важливі рішення повинні пройти повноцінне професійне публічне обговорення. На мою думку, краще в цій ситуації було б, якщо б на наступне засідання Уряду було повторно винесено такі складні дискусійні питання для повноцінного розгляду та прозорого прийняття рішення", - заявив Герус.

Нагадаємо, Зеленський призначив заступником глави Адміністрації Пристайко.

Раніше Зеленський скасував призначення Зеркаль заступником голови Адміністрації.

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