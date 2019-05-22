Зеленский назначил замглавы Администрации Пристайко

Президент Владимир Зеленский назначил заместителем главы Администрации Президента Вадима Пристайко.\r\nОб этом говорится в указе №317 от 22 мая, передают Українськi Новини.\r\n"Назначить Пристайко Вадима Владимировича заместителем Главы Администрации Президента Украины", - говорится в нем.\r\nВадим Пристайко родился в 1970 году в городе Килия Одесской области.\r\nОн украинский дипломат, бывший заместитель министра иностранных дел Украины.\r\nС ноября 2012 по октябрь 2014 года был Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Канаде.\r\nС 2016 года Чрезвычайный и Полномочный посланник первого класса.\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский отменил назначение Зеркаль замглавы Администрации\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nРанее Зеленский назначил Геруса своим представителем в Кабмине.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n