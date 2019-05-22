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22 мая 2019, среда, 18:18 106
Политика 2019-05-22T18:18:39+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил замглавы Администрации Пристайко

Зеленский назначил замглавы Администрации Пристайко

Президент Владимир Зеленский назначил заместителем главы Администрации Президента Вадима Пристайко.

Об этом говорится в указе №317 от 22 мая, передают Українськi Новини.

"Назначить Пристайко Вадима Владимировича заместителем Главы Администрации Президента Украины", - говорится в нем.

Вадим Пристайко родился в 1970 году в городе Килия Одесской области.

Он украинский дипломат, бывший заместитель министра иностранных дел Украины.

С ноября 2012 по октябрь 2014 года был Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Канаде.

С 2016 года Чрезвычайный и Полномочный посланник первого класса.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский отменил назначение Зеркаль замглавы Администрации

Ранее Зеленский назначил Геруса своим представителем в Кабмине.

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