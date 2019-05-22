Зеленский назначил замглавы Администрации Пристайко

Президент Владимир Зеленский назначил заместителем главы Администрации Президента Вадима Пристайко.

Об этом говорится в указе №317 от 22 мая, передают Українськi Новини.

"Назначить Пристайко Вадима Владимировича заместителем Главы Администрации Президента Украины", - говорится в нем.

Вадим Пристайко родился в 1970 году в городе Килия Одесской области.

Он украинский дипломат, бывший заместитель министра иностранных дел Украины.

С ноября 2012 по октябрь 2014 года был Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Канаде.

С 2016 года Чрезвычайный и Полномочный посланник первого класса.

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