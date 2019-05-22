Зеркаль збирається працювати заступником міністра закордонних справ

Олена Зеркаль має намір продовжити роботу на посаді заступника міністра закордонних справ.\r\nПро це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Перш за все, моя посада і роль в дипломатичній службі не змінилися - заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції", - написала вона.\r\nТакож вона заявила, що її метою є просування і захист інтересів України.\r\nЗеркаль зазначила, що зовнішня політика - загальна справа Президента і Міністерства закордонних справ, тому критично важливі взаємодія, конструктив і взаємоповага .\r\nТакож вона підкреслила важливість майбутніх заходів - засідання Міжнародного трибуналу з морського права в Гамбурзі 25 травня і двотижневі слухання в Гаазі на початку червня.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський скасував призначення Зеркаль заступником голови Адміністрації.\r\nРаніше указ про призначення Зеркаль заступником глави АП зник з сайту Президента.\r\nТим часом Зеленський розпустив Раду і призначив позачергові вибори на 21 липня.