Зеркаль збирається працювати заступником міністра закордонних справ

Олена Зеркаль має намір продовжити роботу на посаді заступника міністра закордонних справ.

Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Перш за все, моя посада і роль в дипломатичній службі не змінилися - заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції", - написала вона.

Також вона заявила, що її метою є просування і захист інтересів України.

Зеркаль зазначила, що зовнішня політика - загальна справа Президента і Міністерства закордонних справ, тому критично важливі взаємодія, конструктив і взаємоповага .

Також вона підкреслила важливість майбутніх заходів - засідання Міжнародного трибуналу з морського права в Гамбурзі 25 травня і двотижневі слухання в Гаазі на початку червня.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський скасував призначення Зеркаль заступником голови Адміністрації.

Раніше указ про призначення Зеркаль заступником глави АП зник з сайту Президента.

Тим часом Зеленський розпустив Раду і призначив позачергові вибори на 21 липня.