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22 травня 2019, середа, 20:54 11
Політика 2019-05-22T20:57:07+03:00
Українські Новини
Зеркаль збирається працювати заступником міністра закордонних справ

Зеркаль збирається працювати заступником міністра закордонних справ

Олена Зеркаль має намір продовжити роботу на посаді заступника міністра закордонних справ.

Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Перш за все, моя посада і роль в дипломатичній службі не змінилися - заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції", - написала вона.

Також вона заявила, що її метою є просування і захист інтересів України.

Зеркаль зазначила, що зовнішня політика - загальна справа Президента і Міністерства закордонних справ, тому критично важливі взаємодія, конструктив і взаємоповага .

Також вона підкреслила важливість майбутніх заходів - засідання Міжнародного трибуналу з морського права в Гамбурзі 25 травня і двотижневі слухання в Гаазі на початку червня.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський скасував призначення Зеркаль заступником голови Адміністрації.

Раніше указ про призначення Зеркаль заступником глави АП зник з сайту Президента.

Тим часом Зеленський розпустив Раду і призначив позачергові вибори на 21 липня.

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