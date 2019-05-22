Представник Зеленського в Раді Стефанчук "відхрестився" від зустрічей з Коломойським

Представник Президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук ніколи не зустрічався з бізнесменом Ігорем Коломойським.

Про це він повідомив в інтерв'ю інтернет-виданню "LB.ua", передають Українські Новини.

"Цього (скільки своїх представників заведе в партію "Слуга народу" Коломойський) я не можу вам сказати, бо ніколи з ним не зустрічався і не знаю, хто такі люди Коломойського. Ось, наприклад, я його людина, якщо жодного разу його не бачив, але він назвав мене претендентом на главу Адміністрації Президента? Я належу сам собі", - сказав Стефанчук.

Проте представник Президента Володимира Зеленського заявив, що усвідомлює вступ у партію "Слуга народу" пов'язаних з Коломойським і бізнесменом Віктором Пінчуком людей.

Як повідомляли Українські Новини, у Зеленського розповіли про запасний план після демаршу Ради.

У середу Верховна Рада відмовилася розглядати зміни у виборче законодавство.