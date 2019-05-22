Гривня на міжбанку зміцнилася відразу на 12 копійок

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після того, як зберігся на незмінному рівні у вівторок, у середу знизився на 12 коп. до 26,28 UAH\/USD.\r\nПро це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.\r\nЗ їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,19-26,23 UAH\/USD, потім котирування почали зростати і досягли рівня 26,30-26,32 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 26,26-26, 30 UAH\/USD.\r\nУ середу НБУ не проводив валютний аукціон.\r\nЗ початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 5,15% з 27,72 UAH\/USD до 26,28 UAH\/USD.\r\nУ 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, НБУ зміцнив гривню ще на 12,47 коп.\r\nНБУ підвищив курс гривні на 16,53 коп. до 26,2029 UAH\/USD 21 травня.