Гривня на міжбанку зміцнилася відразу на 12 копійок

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після того, як зберігся на незмінному рівні у вівторок, у середу знизився на 12 коп. до 26,28 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,19-26,23 UAH/USD, потім котирування почали зростати і досягли рівня 26,30-26,32 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,26-26, 30 UAH/USD.

У середу НБУ не проводив валютний аукціон.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 5,15% з 27,72 UAH/USD до 26,28 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ зміцнив гривню ще на 12,47 коп.

НБУ підвищив курс гривні на 16,53 коп. до 26,2029 UAH/USD 21 травня.