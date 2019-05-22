підписатися на розсилку
26 26.35
28.8 29.4
˟
22 травня 2019, середа, 17:15 9
Економіка 2019-05-22T17:24:58+03:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку зміцнилася відразу на 12 копійок

Гривня на міжбанку зміцнилася відразу на 12 копійок

Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після того, як зберігся на незмінному рівні у вівторок, у середу знизився на 12 коп. до 26,28 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,19-26,23 UAH/USD, потім котирування почали зростати і досягли рівня 26,30-26,32 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,26-26, 30 UAH/USD.

У середу НБУ не проводив валютний аукціон.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 5,15% з 27,72 UAH/USD до 26,28 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ зміцнив гривню ще на 12,47 коп.

НБУ підвищив курс гривні на 16,53 коп. до 26,2029 UAH/USD 21 травня.

Більше новин про: курс гривні Міжбанк Гривня

Архів
Новини
Провал нового виборчого закону в Раді є спробою старого режиму залишитися у владі, – Бойко 17:28
Гривня на міжбанку зміцнилася відразу на 12 копійок 17:15
САП завела справу на екс-президента Порошенко 16:52
Українці отримали 70% всіх дозволів на працевлаштування в Польщі в минулому році 16:30
"Нацкорпус" прийшов до Ради з вимогою внести зміни у Виборчий кодекс і знизити прохідний бар'єр 16:29
більше новин
Розпуск парламенту абсолютно виправданий, - партія "Соціальна справедливість" 13:49
Місія МВФ скорочує графік роботи в Україні і не переглядатиме програму співпраці 09:45
Супрун полетіла з України одразу після інавгурації Зеленського 22:15
Володимир і Олена Зеленські. Фото: olenazelenska_official/Instagram
Олена Зеленська створила офіційний Instagram-аккаунт і в ньому вже 6 фотографій 22:03
В ЄС ввели остаточну заборону на одноразовий пластик 09:26
більше новин
Розпуск парламенту абсолютно виправданий, - партія "Соціальна справедливість" 13:49
Місія МВФ скорочує графік роботи в Україні і не переглядатиме програму співпраці 09:45
Гройсман заявив, що спроба знизити тарифи може спричинити серйозну кризу 08:20
Флористична композиція Азума Макото. Фото: azumamakoto/Instagram
Фото дня: Флорист, який запускає квіти до космосу, встановив інсталяцію в Славутичі 17:57
Зеленський призначив друга дитинства Баканова першим заступником голови СБУ 12:40
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok