НБУ повысил курс гривны еще на 9 копеек

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22 мая, на 9,04 коп. до 26,1125 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21 мая, на 16,53 коп. до 26,2029 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3326,5731 100 долларов США 2611,2451 100 швейцарских франков 2585,0724 1000 иен 236,4250 10 российских рублей 4,0461 100 евро 2914,4107

Как сообщали Українські Новини, НБУ укрепил гривну еще на 12,47 коп.

Также НБУ повысил курс гривны на 16,53 коп. до 26,2029 UAH/USD 21 мая.