НБУ повысил курс гривны еще на 9 копеек

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22 мая, на 9,04 коп. до 26,1125 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21 мая, на 16,53 коп. до 26,2029 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3326,5731\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2611,2451\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2585,0724\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n236,4250\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n4,0461\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2914,4107\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, НБУ укрепил гривну еще на 12,47 коп.\r\nТакже НБУ повысил курс гривны на 16,53 коп. до 26,2029 UAH\/USD 21 мая.