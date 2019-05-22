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22 мая 2019, среда, 08:20 23
Экономика 2019-05-22T08:24:16+03:00
Українські Новини
НБУ повысил курс гривны еще на 9 копеек

НБУ повысил курс гривны еще на 9 копеек

Деньги. Фото: pixabay
Деньги. Фото: pixabay

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22 мая, на 9,04 коп. до 26,1125 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21 мая, на 16,53 коп. до 26,2029 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3326,5731
100 долларов США 2611,2451
100 швейцарских франков 2585,0724
1000 иен 236,4250
10 российских рублей 4,0461
100 евро 2914,4107

Как сообщали Українські Новини, НБУ укрепил гривну еще на 12,47 коп.

Также НБУ повысил курс гривны на 16,53 коп. до 26,2029 UAH/USD 21 мая.

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