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22 травня 2019, середа, 16:19 26
Політика 2019-05-22T16:39:46+03:00
Українські Новини
Данилюк отримав від Зеленського посаду секретаря РНБО, - ЗМІ

Данилюк отримав від Зеленського посаду секретаря РНБО, - ЗМІ

Олександр Данилюк
Олександр Данилюк

Заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка заявив, що Володимир Зеленський призначив екс-міністра фінансів Олександра Данилюка Секретарем Ради національної безпеки і оборони. Про це повідомляє LIGA.net.

"Це питання вже вирішене. Указ вже підписано", - сказав він.

За його словами, указ про призначення Данилюка буде опублікований найближчим часом, можливо навіть до кінця сьогоднішнього дня.

Зараз документ на сайті АП не опублікований.

Як повідомляли Українські Новини, Данилюк заявив, що його не цікавить посада міністра закордонних справ. Пізніше Данилюк обговорив енергетичну незалежність України міністром енергетики США.

Тим часом Зеленський призначив Тимошенко, Костюка, Рябошапку і Зеркальзаступник голови Адміністрації.

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