Парубій заявив, що рішення Зеленського про розпуск Ради буде оскаржене у КС

Рішення Президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради буде оскаржено в Конституційному суді. Про це заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій в коментарях в соціальній мережі Facebook.

У своєму акаунті в соціальній мережі Парубій заявив, що Президент Зеленський почав свою діяльність з грубого порушення Конституції.

"Сумно і тривожно, що Гарант Конституції України розпочинає свою діяльність на посаді з грубого порушення Конституції. Поганий знак", - написав Парубій.

В коментарях користувач соцмережі поставив питання про те, "чи буде оскаржено це порушення Конституції в Конституційному суді", на що він відповів "так".

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський розпустив Раду і призначив позачергові вибори на 21 липня.

Раніше Богдан заявив, що підставою для розпуску Ради в указі Зеленського буде відсутність коаліції.

Також з'явилася реакція політиків на указ Зеленського про розпуск Ради.