Парубій заявив, що рішення Зеленського про розпуск Ради буде оскаржене у КС

Рішення Президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради буде оскаржено в Конституційному суді. Про це заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій в коментарях в соціальній мережі Facebook.\r\nУ своєму акаунті в соціальній мережі Парубій заявив, що Президент Зеленський почав свою діяльність з грубого порушення Конституції.\r\n"Сумно і тривожно, що Гарант Конституції України розпочинає свою діяльність на посаді з грубого порушення Конституції. Поганий знак", - написав Парубій.\r\n\r\nВ коментарях користувач соцмережі поставив питання про те, "чи буде оскаржено це порушення Конституції в Конституційному суді", на що він відповів "так".\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський розпустив Раду і призначив позачергові вибори на 21 липня.\r\nРаніше Богдан заявив, що підставою для розпуску Ради в указі Зеленського буде відсутність коаліції.\r\nТакож з'явилася реакція політиків на указ Зеленського про розпуск Ради.