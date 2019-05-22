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22 травня 2019, середа, 00:22 10
Президент 2019-05-22T00:41:40+03:00
Українські Новини
Погана аура і карма: Клімкін порадив Зеленському перезавантажити АП

Погана аура і карма: Клімкін порадив Зеленському перезавантажити АП

Павло Клімкін.
Павло Клімкін.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін, який написав заяву про відставку, рекомендує Президенту Володимиру Зеленському реформувати Адміністрацію Президента.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"З щирою повагою ставлюся до перших персональних призначень Володимира Зеленського. Я б на його місці Адміністрацію перезавантажив як факт і як клас. Зовсім вже у неї нікудишня аура і карма. Навіть хороші люди, як показує практика, ситуації не рятують", - написав Клімкін.

Він також додав, що Офіс Президента і Секретаріат Кабінету Міністрів можуть працювати краще, якщо позбавити їх від бюрократії.

Як повідомляли Українські Новини, Клімкін має намір балотуватися у Верховну Раду як самовисуванець.

Тим часом Зеленський, після призначення Андрія Богдана головою Адміністрації Президента, призначив його заступниками Кирила Тимошенка, Юрія Костюка, Руслана Рябошапку і Олену Зеркаль.

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