Міністр закордонних справ Павло Клімкін, який написав заяву про відставку, рекомендує Президенту Володимиру Зеленському реформувати Адміністрацію Президента.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"З щирою повагою ставлюся до перших персональних призначень Володимира Зеленського. Я б на його місці Адміністрацію перезавантажив як факт і як клас. Зовсім вже у неї нікудишня аура і карма. Навіть хороші люди, як показує практика, ситуації не рятують", - написав Клімкін.

Він також додав, що Офіс Президента і Секретаріат Кабінету Міністрів можуть працювати краще, якщо позбавити їх від бюрократії.

Як повідомляли Українські Новини, Клімкін має намір балотуватися у Верховну Раду як самовисуванець.

Тим часом Зеленський, після призначення Андрія Богдана головою Адміністрації Президента, призначив його заступниками Кирила Тимошенка, Юрія Костюка, Руслана Рябошапку і Олену Зеркаль.