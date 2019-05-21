Зеленський призначив представником Президента в Раді Стефанчука

Президент Володимир Зеленський призначив радником Президента - представником Президента у Верховній Раді Руслана Стефанчука.\r\nПро це йдеться в указі Президента №312\/2019 від 21 травня.\r\nСтефанчуку 43 роки, він народився в Тернополі.\r\nНовий представник Президента у Верховній Раді - адвокат, доктор юридичних наук, у 2011-2013 працював заввідділом проблем розвитку національного законодавства в Інституті законодавства Ради.\r\nПід час виборчої кампанії Зеленський назвав Стефанчука одним зі своїх основних експертів, що відповідає за реформування державних інститутів та законопроектну роботу.\r\nТакож Зеленський призначив начальником Генштабу Руслана Хомчака і звільнив Муженко, а свого друга і бізнес-партнера Сергія Шефіра Зеленський призначив першим помічником.\r\nКрім того, Зеленський розпустив Раду і призначив позачергові вибори на 21 липня.