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21 травня 2019, вівторок, 21:21 19
Політика 2019-05-21T23:15:03+03:00
Українські Новини
Зеленський призначив представником Президента в Раді Стефанчука

Зеленський призначив представником Президента в Раді Стефанчука

Руслан Стефанчук. Фото: liga.net
Руслан Стефанчук. Фото: liga.net

Президент Володимир Зеленський призначив радником Президента - представником Президента у Верховній Раді Руслана Стефанчука.

Про це йдеться в указі Президента №312/2019 від 21 травня.

Стефанчуку 43 роки, він народився в Тернополі.

Новий представник Президента у Верховній Раді - адвокат, доктор юридичних наук, у 2011-2013 працював заввідділом проблем розвитку національного законодавства в Інституті законодавства Ради.

Під час виборчої кампанії Зеленський назвав Стефанчука одним зі своїх основних експертів, що відповідає за реформування державних інститутів та законопроектну роботу.

Також Зеленський призначив начальником Генштабу Руслана Хомчака і звільнив Муженко, а свого друга і бізнес-партнера Сергія Шефіра Зеленський призначив першим помічником.

Крім того, Зеленський розпустив Раду і призначив позачергові вибори на 21 липня.

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